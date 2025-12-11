Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?

Pe. M.

Četrtek,
11. 12. 2025,
8.45

Četrtek, 11. 12. 2025, 8.45

Svetovno prvenstvo do 20 let, divizija I, skupine A, Bled, 4. krog

Mladi Slovenci lahko uresničijo prvi cilj

Pe. M.

hokejski plošček pak | Foto Vid Ponikvar

Foto: Vid Ponikvar

Mladi slovenski hokejisti so s sredino zmago nad Ukrajino naredili korak k uresničenju prvega cilja na domačem svetovnem prvenstvu do 20 let divizije I, skupine A, obstanku v tem tekmovalnem razredu. V nižji razred bo nazadovala zadnjeuvrščena reprezentanca prvenstva. Slovenci lahko na večerni tekmi (19.30) proti Franciji, ki je še brez točke, v teoriji potrdijo obstanek. Nadaljuje se tudi boj za napredovanje med elito, v kateri bo prihodnje leto igrala zmagovalka prvenstva. Pred današnjimi tekmami je v najboljšem položaju Norveška, ki se bo ob 16. uri pomerila s Kazahstanom in poskušala ostati neporažena. Tekmovalni dan odpirata Avstrija in Ukrajina.

SP u20
Sportal Mladi Slovenci do pomembne zmage, Norvežanom derbi vodilnih

Mladi slovenski hokejisti na Bledu gostijo svetovno prvenstvo divizije I, skupine A. Na tem ob Slovencih igrajo še mlade izbrane vrste Avstrije, Francije, Kazahstana, Norveške in Ukrajine.

Najboljšo reprezentanco ob koncu čaka vstopnica za med elito svetovnega mladinskega hokeja, v kateri igra zgolj deset ekip, medtem ko med člansko elito igra šestnajsterica. Zadnjeuvrščena reprezentanca bo nazadovala v nižji tekmovalni rang.

Prvi cilj Slovencev je obstanek v tem razredu, potrdijo ga lahko zvečer, ko jim bodo nasproti stali Francozi, ki so še edini brez točke. Izgubili so vse tri dozdajšnje tekme. "V prvi vrsti je cilj obstanek. Vsekakor bo težko, se pa nadejam, da nam bo to uspelo," je pred začetkom prvenstva dejal selektor reprezentance U20 Mitja Šivic.

V petek sledi tekmovanja prost dan, v soboto pa se bodo Slovenci pomerili še z Norvežani.

Spored tekem, SP U20, divizija I, skupina A, Bled

Četrtek, 11. december 

Lestvica:

Nedelja, 7. december 

Ponedeljek, 8. december 

Sreda, 10. december 

Sobota, 13. december 

Slovenska reprezentanca:

Vratarji: Bor GLAVIČ (West Kelowna Warriors/CAN), Gal HEBAR (HK Olimpija/SLO), Jon KAVČIČ (EC KAC/AUT)

Branilci: Jan GOLIČIČ (Gatineau Olympiques/CAN), Mark GROZNIK (VSV Villacher/AUT), Miran JANEŽIČ (Woodstock Slammers/USA), Tai KONTREC (Grand Junction River Hawks/USA), Din KOVAČEVIČ (HDD Jesenice/SLO), Tevž MLAKAR (HDD Jesenice/SLO), Gaber ZUPAN ŠKRLJ (HK Triglav/SLO), Aljaž ZUPANČIČ (SC Bietigheim Bissingen/GER)

Napadalci: Maks BERC (HD Mladi Jesenice/SLO), Martin BIZJAK (HDD Jesenice/SLO), Joc BUKOVEC (Chippewa Steel/USA), Jan ČERIČ (HDK Maribor/SLO), Luka GRUŠKOVNJAK (HD Mladi Jesenice), Svit HABJANIČ (SaiPa/FIN), Aljaž HROBAT PLEMELJ (HDD Jesenice/SLO), Tristan KONOBELJ (Nepean Raiders/CAN), Ian PETRONIJEVIČ LEPŠA (SK Sodertalje/SWE), Nik Christian PETROVIČ (EV Zug/SUI), Gal SODJA ZALOKAR (HDD Jesenice/SLO), Žan ŠPARI LEBEN (Aberdeen Wings/USA), Nik ŠTURM (HD Mladi Jesenice/SLO)

HDD Jesenice
Sportal Jeseničani slavili po kazenskih strelih
Dvorana Santa Giulia, Milano
Sportal Skrbi ostajajo. Milanu grozi prepoved lige NHL.
 
Bled hokej slovenska hokejska reprezentanca
