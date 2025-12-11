Mladi Slovenci lahko uresničijo prvi cilj

Mladi slovenski hokejisti so s sredino zmago nad Ukrajino naredili korak k uresničenju prvega cilja na domačem svetovnem prvenstvu do 20 let divizije I, skupine A, obstanku v tem tekmovalnem razredu. V nižji razred bo nazadovala zadnjeuvrščena reprezentanca prvenstva. Slovenci lahko na večerni tekmi (19.30) proti Franciji, ki je še brez točke, v teoriji potrdijo obstanek. Nadaljuje se tudi boj za napredovanje med elito, v kateri bo prihodnje leto igrala zmagovalka prvenstva. Pred današnjimi tekmami je v najboljšem položaju Norveška, ki se bo ob 16. uri pomerila s Kazahstanom in poskušala ostati neporažena. Tekmovalni dan odpirata Avstrija in Ukrajina.

Mladi slovenski hokejisti na Bledu gostijo svetovno prvenstvo divizije I, skupine A. Na tem ob Slovencih igrajo še mlade izbrane vrste Avstrije, Francije, Kazahstana, Norveške in Ukrajine.

Najboljšo reprezentanco ob koncu čaka vstopnica za med elito svetovnega mladinskega hokeja, v kateri igra zgolj deset ekip, medtem ko med člansko elito igra šestnajsterica. Zadnjeuvrščena reprezentanca bo nazadovala v nižji tekmovalni rang.

Prvi cilj Slovencev je obstanek v tem razredu, potrdijo ga lahko zvečer, ko jim bodo nasproti stali Francozi, ki so še edini brez točke. Izgubili so vse tri dozdajšnje tekme. "V prvi vrsti je cilj obstanek. Vsekakor bo težko, se pa nadejam, da nam bo to uspelo," je pred začetkom prvenstva dejal selektor reprezentance U20 Mitja Šivic.

V petek sledi tekmovanja prost dan, v soboto pa se bodo Slovenci pomerili še z Norvežani.

Spored tekem, SP U20, divizija I, skupina A, Bled Četrtek, 11. december Lestvica: Nedelja, 7. december Ponedeljek, 8. december Sreda, 10. december Sobota, 13. december