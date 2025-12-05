Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?

Nazaj na Siol.net

TELEKOM SLOVENIJE

Pregled dneva

TV spored

Vreme

Vreme
Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?
Novice
Sportal
Trendi
Avtomoto
Mnenja
Spotkast
Nepremičnine
VideoS.pot
Dogodki
Telekom slovenije
Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?

Petek,
5. 12. 2025,
6.00

Osveženo pred

13 ur, 51 minut

Vsevino omogoča Century Genius Limited

Natisni članek

Natisni članek
ugodnosti Office 365 Windows 11 programska oprema Računalniška oprema Cyber week Keysoff.com advertorial noad

Petek, 5. 12. 2025, 6.00

13 ur, 51 minut

Cyber Week Mega popusti: originalni Windows 11 in MS Office 2021 že od 13 evrov – najboljša cena leta 2025!

Cyber Week vodič: Kako do originalne Microsoft programske opreme skoraj zastonj

Vsevino omogoča Century Genius Limited
računalnik, delo na računalniku, nakup | Foto Shutterstock

Foto: Shutterstock

Če ste zamudili popuste ob črnem petku, brez skrbi – prihranki se nadaljujejo. Keysfanova razprodaja ob Cyber Weeku prinaša nekaj najprivlačnejših ponudb programske opreme v letošnjem letu. Trenutno lahko dobite doživljenjsko licenco za MS Office 2021 Professional za samo 29,48 evra (redno 249 evorv). Gre za enkratni nakup, ki je bistveno pametnejša naložba kot naročniški model Microsoft 365.

Microsoft Office 2021 vsebuje klasične aplikacije, na katere se vsak dan zanašate: Word, Excel, PowerPoint, Outlook, Teams, OneNote, Publisher in Access. Omogoča vam neomejen dostop do vseh teh programov, ki jih potrebujete za osebne in poslovne naloge. Brez težav ustvarjajte dokumente, preglednice, sestanke, predstavitve in druge vsebine — vsaka aplikacija ima pregledno, na traku zasnovano uporabniško okolje, ki zagotavlja enostavno uporabo. 

Po namestitvi boste še naprej prejemali varnostne posodobitve in popravke zanesljivosti, ki izhajajo za Office 2021. To je najnižja cena letos – ne zamudite zadnje priložnosti! 

Windows, tipka Windows, računalnik | Foto: Shutterstock Foto: Shutterstock

Zagotovite si Office 2021 po rekordno nizki ceni! 

Če uporabljate starejšo različico sistema Windows, je zdaj pravi čas za nadgradnjo na Windows 11 Professional, saj je za omejen čas na voljo za samo 13,55 evra (redno 199 evrov). Windows 11 Pro prinaša sodoben videz, izboljšano varnost in pomoč z umetno inteligenco prek Copilota. To pomeni boljšo večopravilnost z razporejanjem oken (snap layouts), napredno šifriranje z BitLockerjem, okrepljeno zaščito pred zlonamerno programsko opremo ter AI-orodja, ki lahko povzemajo spletne strani ali ti pomagajo ustvarjati besedila. 

Operacijski sistem je zasnovan tako za poslovne uporabnike kot za vsakodnevne uporabnike, ki želijo, da njihovi računalniki delujejo kar najbolje. Če želite povečati produktivnost, nadgraditi starejšo napravo ali preprosto izboljšati svojo vsakodnevno izkušnjo dela z računalnikom, so ti Cyber Week popusti odlična priložnost. 

računalnik | Foto: Shutterstock Foto: Shutterstock

Nadgradite svoj računalnik z najnovejšim Windows 11 že od 11 evrov 

62 % popust na pakete Office + Windows (koda: BP62

internet računalnik | Foto: Shutterstock Foto: Shutterstock

50 % popust na več različic Windows OS (koda: BP50

Veliki paketi po najboljših cenah 

Računalniška orodja (brez kode za popust) 

Zanesljivost in podpora 

Keysoff jamči, da so vse licence stoodstotno avtentične in brez varnostnih tveganj. Vse licence so doživljenjske – brez naročnin. Sistem boste lahko uporabljali in prejemali posodobitve skozi celoten življenjski cikel. 

Če potrebujete pomoč pri namestitvi ali uporabi, vam je na voljo 24/7 tehnična podpora in doživljenjska poprodajna pomoč. 

Kontakt: service@keysoff.com 

Ne zamudite Cyber Week priložnosti – prihranite in si trajno zagotovite vrhunsko programsko opremo! 

ugodnosti Office 365 Windows 11 programska oprema Računalniška oprema Cyber week Keysoff.com advertorial noad
VEČ NOVIC
Ne spreglejte
Ena številka

Ena številka

Preizkusite storitev Ena številka, ki vam omogoča, da povežete do 3 naprave, ki se vse predstavljajo z isto telefonsko številko.
Paketi Naj po nižji ceni

Paketi Naj po nižji ceni

Povezujte se z bližnjimi s paketom Naj – naročnino paketa Naj B ali Naj C vam znižamo za 3 €. Če imate tudi paket NEO, pa si mobilni paket zagotovite za samo 9,99 € na mesec.
Zaščita pred spletnimi nevarnostmi

Zaščita pred spletnimi nevarnostmi

Poskrbite za celovito zaščito domačega omrežja in svojih mobilnih naprav – izberite storitev Varen splet.