Če ste zamudili popuste ob črnem petku, brez skrbi – prihranki se nadaljujejo. Keysfanova razprodaja ob Cyber Weeku prinaša nekaj najprivlačnejših ponudb programske opreme v letošnjem letu. Trenutno lahko dobite doživljenjsko licenco za MS Office 2021 Professional za samo 29,48 evra (redno 249 evorv). Gre za enkratni nakup, ki je bistveno pametnejša naložba kot naročniški model Microsoft 365.

Microsoft Office 2021 vsebuje klasične aplikacije, na katere se vsak dan zanašate: Word, Excel, PowerPoint, Outlook, Teams, OneNote, Publisher in Access. Omogoča vam neomejen dostop do vseh teh programov, ki jih potrebujete za osebne in poslovne naloge. Brez težav ustvarjajte dokumente, preglednice, sestanke, predstavitve in druge vsebine — vsaka aplikacija ima pregledno, na traku zasnovano uporabniško okolje, ki zagotavlja enostavno uporabo.

Po namestitvi boste še naprej prejemali varnostne posodobitve in popravke zanesljivosti, ki izhajajo za Office 2021. To je najnižja cena letos – ne zamudite zadnje priložnosti!

Zagotovite si Office 2021 po rekordno nizki ceni!

Če uporabljate starejšo različico sistema Windows, je zdaj pravi čas za nadgradnjo na Windows 11 Professional, saj je za omejen čas na voljo za samo 13,55 evra (redno 199 evrov). Windows 11 Pro prinaša sodoben videz, izboljšano varnost in pomoč z umetno inteligenco prek Copilota. To pomeni boljšo večopravilnost z razporejanjem oken (snap layouts), napredno šifriranje z BitLockerjem, okrepljeno zaščito pred zlonamerno programsko opremo ter AI-orodja, ki lahko povzemajo spletne strani ali ti pomagajo ustvarjati besedila.

Operacijski sistem je zasnovan tako za poslovne uporabnike kot za vsakodnevne uporabnike, ki želijo, da njihovi računalniki delujejo kar najbolje. Če želite povečati produktivnost, nadgraditi starejšo napravo ali preprosto izboljšati svojo vsakodnevno izkušnjo dela z računalnikom, so ti Cyber Week popusti odlična priložnost.

Nadgradite svoj računalnik z najnovejšim Windows 11 že od 11 evrov

62 % popust na pakete Office + Windows (koda: BP62)

50 % popust na več različic Windows OS (koda: BP50)

Veliki paketi po najboljših cenah

Računalniška orodja (brez kode za popust)