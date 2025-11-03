Ponedeljek, 3. 11. 2025, 20.21
58 minut
Med tekmo srbske lige umrl trener Radničkega iz Kragujevca Mladen Žižović
Srbski nogomet je danes pretresla smrt trenerja Radničkega iz Kragujevca Mladena Žižovića. Kot je poročala srbska tiskovna agencija Tanjug, je 44-letni Žižović na današnji tekmi elitne srbske lige na gostovanju pri Mladosti v Lučanih izgubil zavest in zatem kljub posredovanju zdravniške službe umrl.
V Bosni in Hercegovini rojeni Žižović je v 22. minuti nenadoma izgubil zavest ob igrišču, nato so ga odpeljali z rešilnim avtomobilom, a v 41. minuti prekinili tekmo, ko so objavili, da je strateg, ki je ekipo prevzel 23. oktobra, preminil.
Radnički, za katerega igra tudi Slovenec Ester Sokler, je ob prekinitvi vodil z 2:0.
Žižović je pred prihodom v Kragujevac uspešno vodil banjaluški Borac, pred tem pa tudi Škupi, Al Holod, Slobodo iz Tuzle, Zrinjski in Radnik Bijeljino.
Žižović je februarja letos z banjaluškim Borcem gostoval pri Olimpiji na povratni tekmi "play-offa" za uvrstitev v osmino finala konferenčne lige in ljubljanski klub tudi izločil.