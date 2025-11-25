Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?

Matic Tomšič

Avtor:
Matic Tomšič

Torek,
25. 11. 2025,
9.48

Osveženo pred

15 minut

Novo orožje Zmajev ogenj: je to prihodnost vojne? #video

Britansko ministrstvo za obrambo je razkrilo, da lahko njihovo visokozmogljivo lasersko orožje, imenovano Zmajev ogenj, uspešno sestreli brezpilotna letala oziroma drone, ki se premikajo s hitrostjo tudi do 650 kilometrov na uro. Ker je laser, ki je v primerjavi s konvencionalnimi metodami za klatenje dronov izredno poceni, izpolnil vsa pričakovanja, ga bodo na plovila britanske mornarice začeli nameščati že z letom 2027. To je pet let prej, kot je bilo sprva načrtovano.

Lasersko orožje DragonFire (oziroma Zmajev ogenj po slovensko) je britansko ministrstvo za obrambo javno predstavilo že v začetku leta 2024, zdaj pa so razkrili (vir) še podrobnosti zadnjih preizkusov natančnosti in učinkovitosti laserja, ki so jih izvajali pri otočju Hebridi na Škotskem.

Mig-31 s kinžalom
Novice Ukrajinci slavijo velik vojaški uspeh

Kovanec za en evro zadene na razdalji enega kilometra

Sistem Zmajev ogenj je po navedbah britanskega obrambnega ministrstva potencialne grožnje z radarjem zmožen zaznati na izredno velikih razdaljah, ne uidejo pa mu brezpilotna letala ali droni, ki potujejo s hitrostmi tudi do 650 kilometrov na uro.

Laserski sistem Zmajev ogenj med delovanjem | Foto: Ministrstvo za obrambo Velike Britanije Laserski sistem Zmajev ogenj med delovanjem Foto: Ministrstvo za obrambo Velike Britanije

Za primerjavo: običajni droni shahed oziroma geran-2, ki jih nad Ukrajino dnevno pošilja Rusija, ne dosežejo niti hitrosti 200 kilometrov na uro. Prihajajoči geran-3, ki bo imel turboreaktivni motor oziroma tako imenovani motor turbojet, bi medtem lahko dosegel najvišjo hitrost okrog 600 kilometrov na uro, kar pa bo še vedno v okviru navedenih zmogljivosti laserja Zmajev ogenj.

Christian Wehrschütz
Novice Dron v Ukrajini napadel dopisnika ORF in njegovo ekipo

Na britanskem ministrstvu za obrambo še navajajo, da so zadnji preizkusi laserja dokazali izredno natančnost. Na razdalji enega kilometra lahko zadene tarčo, veliko kot kovanec za en evro.

Podatka o tem, kakšen domet ima laserski žarek orožja Zmajev ogenj in kakšno moč doseže laserski sistem, britansko ministrstvo za obrambo še ni razkrilo. 

Kot je pokazala vojna v Ukrajini, droni (na fotografiji ruski geran-2) predstavljajo ogromno grožnjo, saj so razmeroma poceni in jih je mogoče proizvajati množično, s tem pa se odpira možnost, da preobremenijo sovražnikove sisteme zračne obrambe. | Foto: Reuters Kot je pokazala vojna v Ukrajini, droni (na fotografiji ruski geran-2) predstavljajo ogromno grožnjo, saj so razmeroma poceni in jih je mogoče proizvajati množično, s tem pa se odpira možnost, da preobremenijo sovražnikove sisteme zračne obrambe. Foto: Reuters

Veliko ceneje od prestreznih raket

Strošek enega strela z laserskim orožjem ocenjujejo na nekaj več kot 11 evrov, kar je bistveno ceneje od klasičnih metod za sestreljevanje dronov oziroma brezpilotnih letal. Prestrezne rakete, ki jih za klatenje ruskih dronov uporablja Ukrajina, na primer, lahko stanejo tudi na stotisoče evrov, novejši sistemi za prestrezanje, ki temeljijo na dronih, pa več deset tisoč evrov. 

Ukrajinski vojak opazuje dron
Novice Je to genialna rešitev, ki bo Ukrajince ubranila pred ruskimi droni?

Proizvodnja laserjev DragonFire oziroma Zmajev ogenj se bo po navedbah britanskega ministrstva za obrambo začela takoj, po njihovi oceni pa bo v Angliji in na Škotskem ustvarila okrog 600 novih delovnih mest. Prvi laserski sistem bo na rušilec razreda Daring britanske mornarice nameščen že do leta 2027, kar je pet let prej, kot je bilo sprva načrtovano.

