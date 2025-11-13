Ukrajinski predsednik Volodimir Zelenski je danes odredil sankcije proti nekdanjemu poslovnemu partnerju Timurju Mindiču, ki naj bi bil na čelu velikega korupcijskega škandala v energetskem sektorju, ki te dni pretresa Kijev. Po 85 milijonov evrov težki korupcijski aferi s podkupninami sta odstopila pravosodni minister in ministrica za energijo.

Pregled dneva:



12.30 Zelenski v luči korupcijskega škandala uvedel sankcije proti bivšemu poslovnemu partnerju

Urad predsednika je danes objavil odlok, s katerim je proti 46-letnemu Mindiču uvedel "osebne posebne ekonomske" sankcije, ki vključujejo tudi zamrznitev njegovega premoženja, poroča francoska tiskovna agencija AFP.

Preiskovalci so Mindiča označili za glavnega organizatorja korupcijske sheme, v kateri je bilo odtujenih 85 milijonov evrov iz ukrajinskega energetskega sektorja. Mindič je med drugim solastnik produkcijskega studia Kvartal 95, ki ga je Zelenski ustanovil pred vstopom v politiko.

Poleg Mindiča sankcije tudi zoper poslovneža Cukermana

Z odlokom je predsednik poleg Mindiča sankcije uvedel še zoper poslovneža Oleksandra Cukermana.

Obema so ob zamrznitvi premoženja odredili preklic morebitnih državnih nagrad, zoper njiju pa so uvedli tudi omejitve potovanj in poslovanja. Ukrajinski portal Kyiv Independent je sicer v sredo ob sklicevanju na vire poročal, da sta oba že zapustila državo.

Zaradi obsežnega korupcijskega škandala v energetskem sektorju sta v sredo odstopila pravosodni minister German Galuščenko in ministrica za energijo Svitlana Grinčuk.

Ukrajinski protikorupcijski urad (Nabu) je v torek v okviru 15-mesečne preiskave odkril kriminalno združbo, ki naj bi dobivala podkupnine od pogodb, ki jih je sklepal ukrajinski državni upravljavec jedrskih elektrarn Energoatom.

Specializirano protikorupcijsko tožilstvo je potem sprožilo preiskave proti več ljudem, tudi Galuščenku, ki naj bi od Mindiča prejemal usluge v zameno za nadzor nad tokom denarja v energetskem sektorju.