Zunanji ministri držav G7 so v sredo ob koncu srečanja v Kanadi v skupni izjavi pozvali k takojšnjemu premirju v Ukrajini in Sudanu, podprli mirovni načrt predsednika ZDA Donalda Trumpa za Gazo in med drugim pozvali k podpori misiji za boj proti tolpam na Haitiju.

Pregled dnevnega dogajanja:



6.50 Zunanji ministri G7 pozvali h koncu spopadov v Ukrajini in Sudanu ter podprli Trumpov načrt za Gazo

Zunanji ministri ZDA, Kanade, Velike Britanije, Francije, Nemčije, Italije, Japonske ter EU so izrazili neomajno podporo ozemeljski celovitosti Ukrajine in poudarili nujnost takojšnjega premirja. Izjava omenja, da so obravnavali izrabo zamrznjenih ruskih državnih sredstev.

Ukrajinski zunanji minister Andrij Sibiha, ki je bil povabljen na pogovore, je novinarjem v sredo povedal, da mora G7 povečati pritisk na ruskega predsednika Vladimirja Putina, ki da še vedno goji iluzijo o zmagi, in hkrati okrepiti vojno zmogljivost Ukrajine, je poročala francoska tiskovna agencija AFP.

Foto: Reuters

Kanadska zunanja ministrica Anita Anand je napovedala nove sankcije proti subjektom, ki po mnenju Kanade izvajajo kibernetske na Ukrajino, cilj sankcij so tudi ladje, ki so del tako imenovane ruske flote v senci in s katerimi se Moskva izogiba sankcijam.

Velika Britanija je na srečanju napovedala 17,1 milijona dolarjev pomoči za obnovo ukrajinskega energetskega sektorja, ki je v zadnjem času zaradi ruskih napadov utrpel veliko škodo.

Skupna izjava ministrov obsoja naraščanje nasilje v Sudanu

Skupna izjava ministrov tudi obsoja naraščanje nasilje v Sudanu, kjer se odvija največja humanitarna kriza na svetu. Umrlo je več deset tisoč ljudi, domove pa jih je zapustilo 12 milijonov.

Izjava vladne in uporniške sile (RSF) poziva, naj zmanjšata napetosti, se zavežeta k takojšnjemu in trajnemu premirju ter zagotovita hiter in neoviran dostop humanitarne pomoči. RSF je pred dvema tednoma zavzel mesto Al Fašir v Darfurju, od koder prihajajo poročila o grozodejstvih.

Ameriški državni sekretar Marco Rubio je pozval k mednarodnemu ukrepanju za prekinitev dobav orožja RSF, ni pa neposredno obtožil Združenih arabskih emiratov, ki veljajo za največjega dobavitelja. "Vemo kdo dostavlja orožje in vršimo velik pritisk," je dejal Rubio. Foto: Reuters

Ameriški državni sekretar Marco Rubio je pozval k mednarodnemu ukrepanju za prekinitev dobav orožja RSF, ni pa neposredno obtožil Združenih arabskih emiratov, ki veljajo za največjega dobavitelja. "Vemo kdo dostavlja orožje in vršimo velik pritisk," je dejal Rubio.

Rubio je poročila CNN, da je Velika Britanija zaradi ameriških napadov na čolne v Karibih deloma prekinila obveščevalno sodelovanje o tihotapljenju mamil, označil za lažna. Zagotovil je, da je sodelovanje še naprej trdno.

Rubio izrazil optimizem

Glede ameriškega predloga resolucije Varnostnega sveta ZN za potrditev Trumpovega mirovnega načrta za Gazo, je Rubio izrazil optimizem, da bo kmalu potrjen. Trenutno potekajo intenzivna pogajanja s številnimi državami glede sestave mednarodnih varnostnih sil, ki so del načrta. Države, ki so pripravljene sodelovati, želijo mandat Varnostnega sveta ZN.

Foto: Reuters

Izjava G7 med drugim poziva strani, naj omogočijo neoviran dostop humanitarne pomoči, in izraža zaskrbljenost zaradi omejitev, ki še niso odpravljene. Glede Bližnjega vzhoda izjava še poziva Iran, naj se neposredno pogaja z ZDA o jedrskem orožju.

Izjava izraža tudi veliko zaskrbljenost zaradi nasilja v DR Kongo in zaskrbljenost zaradi vojaške krepitve Kitajske ter povečevanja zalog jedrskega orožja. G7 izraža še odločno nasprotovanje spreminjanju statusa v Vzhodnokitajskem in Južnokitajskem morju, pritiskom na Tajvan ter obsoja jedrske in raketne programe Severne Koreje.