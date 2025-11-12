Rusija je pripravljena na nadaljevanje dialoga o morebitni sklenitvi mirovnega dogovora z Ukrajino v Istanbulu, so sporočili z ruskega zunanjega ministrstva. Žogica je zdaj na strani Kijeva, sporočajo.

Mirovna pogajanja med Rusijo in Ukrajino o končanju vojne v Ukrajini so na mrtvi točki od 23. julija letos, ko sta se delegaciji obeh držav nazadnje srečali v Istanbulu.

Ruska delegacija na mirovnih pogajanjih z Ukrajino 23. julija v Istanbulu Foto: Reuters

Pogovorov je bilo takrat konec v manj kot eni uri. Ukrajinski predstavniki so zahteve Rusije, od katerih Moskva že nekaj časa ne odstopa, opisali kot nesprejemljive. Ruska stran je Ukrajino nato obtožila, da zaradi nesprejetja ruskih pogojev sama podaljšuje vojno, kar pa v Kijevu zavračajo.

Ukrajina je 23. julija ruski delegaciji sicer tudi predlagala možnost avgustovskega srečanja med ruskim predsednikom Vladimirjem Putinom in ukrajinskim predsednikom Volodimirjem Zelenskim. Rusija je na to pristala, a le pod pogojem, da bi srečanje potekalo v Moskvi. Kijev je to zavrnil, Putin pa se je avgusta namesto z Zelenskim nato na Aljaski srečal z ameriškim predsednikom Donaldom Trumpom. Ta pogovor prav tako ni obrodil sadov.

Vladimir Putin in Donald Trump sta se srečala v bazi ameriškega vojaškega letalstva na Aljaski. Foto: Guliverimage

Ruski napadi na Ukrajino z raketami in brezpilotniki so se v mesecih po zadnjem poskusu pogajanj ter srečanju Putina in Trumpa medtem še okrepili.

Rusija je po besedah Alekseja Poliščuka, uradnika na ruskem ministrstvu za zunanje zadeve, zdaj pripravljena na nov krog mirovnih pogovorov z Ukrajino, je poročala ruska tiskovna agencija Tass. Tudi ti pogovori bi potekali v Istanbulu v Turčiji, ki tako Rusijo kot Ukrajino že dlje časa poziva, naj čim prej sprejmeta dogovor o miru.

Mesto, kjer je mir že padel v vodo

Istanbul je bil sicer tudi prizorišče enega od prvih mirovnih pogajanj med Rusijo in Ukrajino. Med pogovori, ki so potekali konec marca in v začetku aprila 2022, je Ukrajina zavrnila pogoje Moskve. Rusi in njihovi podporniki so takrat trdili, da je ključno vlogo v propadu mirovnih pogajanj odigral takratni britanski premier Boris Johnson, ki naj bi Kijev prepričal, naj ne zaupa Rusiji in naj ne sprejme njenih pogojev.

Ukrajinska delegacija na mirovnih pogajanjih v Istanbulu, april 2022. Levo glavni ukrajinski pogajalec David Arahamija. Foto: Reuters

Glavni ukrajinski pogajalec v Istanbulu David Arahamija je kasneje sicer pojasnil, da jih Ukrajina tako ali tako ne bi sprejela in da na odločitev ukrajinske delegacije ni vplivala nobena zahodna država. Po besedah Arahamije Rusija Ukrajini ni ponudila nobenih varnostnih jamstev, nesprejemljiv pa je bil tudi pogoj, da mora Ukrajina ostati nevtralna oziroma se ne sme približevati zahodnim političnim paktom ali zavezništvom, kot sta Evropska unija in zveza Nato.