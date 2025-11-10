Vrnitev "odpisanega" Putinovega zaveznika: presenetil je z novo napovedjo

Ruski zunanji minister Sergej Lavrov je po skoraj dveh tednih molka znova stopil pred javnost in presenetil z napovedjo, da je pripravljen na osebno srečanje z ameriškim državnim sekretarjem Marcom Rubiom in za rusko tiskovno agencijo RIA Novosti dodal, da je z Washingtonom v telefonskih pogovorih. Bo sledilo srečanje med Donaldom Trumpom in Vladimirjem Putinom?

"Pomembno je razpravljati o ukrajinskem vprašanju in spodbujati dvostransko agendo," je dejal Sergej Lavrov. Dodal je, da Moskva z Washingtonom ostaja v stikih po telefonu, a da je "pripravljena na srečanje iz oči v oči, ko bo to potrebno."

Izjava prihaja po tem, ko je Kremelj v petek zavrnil medijske govorice, da je Lavrov izgubil Putinovo zaupanje zaradi pomanjkanja napredka v pogovorih z ZDA. Po navedbah ruskih virov naj bi Lavrov še vedno veljal za enega ključnih ljudi v Putinovem diplomatskem krogu, čeprav se zadnje dni ni pojavljal v javnosti.

Dogovor z Aljaske pozabljena priložnost za mir?

Posebej odmevna je bila Lavrovova omemba poletnih pogovorov med Putinom in ameriškim predsednikom Donaldom Trumpom, ki so potekali na Aljaski.

Sergej Lavrov je uperil ostre puščice v London in Bruselj. Foto: Reuters

Po njegovih besedah bi ti lahko služili "kot osnova za morebitni dogovor za končanje agresije proti Ukrajini. Američani so nas tedaj prepričevali, da bodo lahko zagotovili, da ukrajinski predsednik Volodimir Zelenski ne bo oviral mirovnega procesa. Očitno so se pojavile določene težave". Lavrov je tako med vrsticami namignil, da Washington izgublja nadzor nad Kijevom.

Ostre puščice proti Bruslju in Londonu

Lavrov je v intervjuju ostro napadel evropske prestolnice. Po njegovem mnenju Bruselj in London poskušata Washington prepričati, naj se odpove politično-diplomatski rešitvi in se popolnoma vključi v vojaški pritisk na Rusijo.

Lavrov se v javnosti ni pojavil vse od 28. oktobra, kar je sprožilo ugibanja o njegovem zdravstvenem stanju in političnem položaju. Po poročanju Financial Timesa naj bi Washington takrat celo odpovedal načrtovano srečanje med Putinom in Rubiom v Budimpešti, saj ruska stran ni pokazala pripravljenosti na kakršnakoli popuščanja.