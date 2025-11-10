Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?

Nazaj na Siol.net

TELEKOM SLOVENIJE

Pregled dneva

TV spored

Vreme

Vreme
Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?
Novice
Sportal
Trendi
Avtomoto
Mnenja
Spotkast
Nepremičnine
VideoS.pot
Dogodki
Telekom slovenije
Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?

Avtor:
J. L.

Ponedeljek,
10. 11. 2025,
19.45

Osveženo pred

1 ura, 16 minut

Termometer prikazuje, kako vroč je članek.

Termometer prikaže, kako vroč je članek.

Thermometer Blue 1,06

Natisni članek

Natisni članek
Ukrajina Rusija ZDA Donald Trump Marco Rubio Vladimir Putin Sergej Lavrov

Ponedeljek, 10. 11. 2025, 19.45

1 ura, 16 minut

Vrnitev "odpisanega" Putinovega zaveznika: presenetil je z novo napovedjo

Avtor:
J. L.

Termometer prikazuje, kako vroč je članek.

Termometer prikaže, kako vroč je članek.

Thermometer Blue 1,06
Sergej Lavrov | Sergej Lavrov in Vladimir Putina sta še vedno na isti valovni dolžini. | Foto Guliverimage

Sergej Lavrov in Vladimir Putina sta še vedno na isti valovni dolžini.

Foto: Guliverimage

Ruski zunanji minister Sergej Lavrov je po skoraj dveh tednih molka znova stopil pred javnost in presenetil z napovedjo, da je pripravljen na osebno srečanje z ameriškim državnim sekretarjem Marcom Rubiom in za rusko tiskovno agencijo RIA Novosti dodal, da je z Washingtonom v telefonskih pogovorih. Bo sledilo srečanje med Donaldom Trumpom in Vladimirjem Putinom?

"Pomembno je razpravljati o ukrajinskem vprašanju in spodbujati dvostransko agendo," je dejal Sergej Lavrov. Dodal je, da Moskva z Washingtonom ostaja v stikih po telefonu, a da je "pripravljena na srečanje iz oči v oči, ko bo to potrebno."

Izjava prihaja po tem, ko je Kremelj v petek zavrnil medijske govorice, da je Lavrov izgubil Putinovo zaupanje zaradi pomanjkanja napredka v pogovorih z ZDA. Po navedbah ruskih virov naj bi Lavrov še vedno veljal za enega ključnih ljudi v Putinovem diplomatskem krogu, čeprav se zadnje dni ni pojavljal v javnosti.

Vladimir Putin, Sergej Lavrov
Novice Putin naj bi obrnil hrbet velikemu zavezniku. Je to konec ere?

Dogovor z Aljaske pozabljena priložnost za mir?

Posebej odmevna je bila Lavrovova omemba poletnih pogovorov med Putinom in ameriškim predsednikom Donaldom Trumpom, ki so potekali na Aljaski.

Sergej Lavrov je uperil ostre puščice v London in Bruselj. | Foto: Reuters Sergej Lavrov je uperil ostre puščice v London in Bruselj. Foto: Reuters

Po njegovih besedah bi ti lahko služili "kot osnova za morebitni dogovor za končanje agresije proti Ukrajini. Američani so nas tedaj prepričevali, da bodo lahko zagotovili, da ukrajinski predsednik Volodimir Zelenski ne bo oviral mirovnega procesa. Očitno so se pojavile določene težave". Lavrov je tako med vrsticami namignil, da Washington izgublja nadzor nad Kijevom.

Donald Trump
Novice Trump doživel hladen tuš in sramoto

Ostre puščice proti Bruslju in Londonu

Lavrov je v intervjuju ostro napadel evropske prestolnice. Po njegovem mnenju Bruselj in London poskušata Washington prepričati, naj se odpove politično-diplomatski rešitvi in se popolnoma vključi v vojaški pritisk na Rusijo.

Lavrov se v javnosti ni pojavil vse od 28. oktobra, kar je sprožilo ugibanja o njegovem zdravstvenem stanju in političnem položaju. Po poročanju Financial Timesa naj bi Washington takrat celo odpovedal načrtovano srečanje med Putinom in Rubiom v Budimpešti, saj ruska stran ni pokazala pripravljenosti na kakršnakoli popuščanja.

Volodimir Zelenski
Novice Zelenski bi od ZDA naročil 27 sistemov zračne obrambe patriot
Naslovna
Novice Kaj skriva Rusija? Odločitve Kremlja mnogi ne razumejo. #video
BBC
Novice Kritike na račun dokumentarca o Trumpu odnesle generalnega direktorja BBC
Ukrajina Rusija ZDA Donald Trump Marco Rubio Vladimir Putin Sergej Lavrov
VEČ NOVIC
Ne spreglejte
Ena številka

Ena številka

Preizkusite storitev Ena številka, ki vam omogoča, da povežete do 3 naprave, ki se vse predstavljajo z isto telefonsko številko.
Paketi Naj po nižji ceni

Paketi Naj po nižji ceni

Povezujte se z bližnjimi s paketom Naj – naročnino paketa Naj B ali Naj C vam znižamo za 3 €. Če imate tudi paket NEO, pa si mobilni paket zagotovite za samo 9,99 € na mesec.
Zaščita pred spletnimi nevarnostmi

Zaščita pred spletnimi nevarnostmi

Poskrbite za celovito zaščito domačega omrežja in svojih mobilnih naprav – izberite storitev Varen splet.