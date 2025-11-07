Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?

Avtor:
D.K.

Petek,
7. 11. 2025,
13.21

57 minut

Moskva Rusija Kremelj Sergej Lavrov Vladimir Putin

Petek, 7. 11. 2025, 13.21

Putin ponižal Lavrova po diplomatskem sporu s Trumpom

D.K.

Vladimir Putin, Sergej Lavrov | Foto Guliverimage

Foto: Guliverimage

V Kremlju vre. Po poročanju tujih medijev naj bi bil dolgoletni zunanji minister Sergej Lavrov v nemilosti ruskega predsednika Vladimirja Putina, potem ko je domnevno zakrivil propad težko pričakovanega vrha s predsednikom ZDA Donaldom Trumpom. Kaj to pomeni za rusko zunanjo politiko?

Sergej Lavrov, ki rusko diplomacijo vodi več kot dve desetletji, naj bi v septembrskem telefonskem pogovoru z ameriškim državnim sekretarjem Marcom Rubiem sprožil diplomatski spor, ki je pripeljal do odpovedi srečanja med Vladimirjem Putinom in Donaldom Trumpom. Po tem pogovoru so ZDA uvedle nove sankcije proti Rusiji, kar je dodatno zaostrilo odnose med državama, poroča britanski časnik Daily Mail.

Lavrov izginil iz javnosti

Lavrov se v zadnjih tednih ni udeležil več ključnih srečanj, med drugim zasedanja ruskega varnostnega sveta, na katerem je Putin naročil pripravo predlogov za morebitno obnovitev jedrskih poskusov. Prav tako je bil Lavrov odstranjen kot vodja ruske delegacije na prihajajočem vrhu G20 v Južni Afriki, kjer ga bo nadomestil Maksim Oreškin, namestnik vodje predsedniške administracije.

Po poročanju Telegramovega kanala Nezygar naj bi bil Lavrov "vidno potrt" in naj bi "izgubil Putinovo naklonjenost". Nekateri v Kremlju ga obtožujejo celo sabotiranja mirovnega procesa z ZDA.

Kljub vsemu je tiskovni predstavnik Kremlja Dmitrij Peskov zanikal govorice o razkolu med Putinom in Lavrovom. "Te trditve niso resnične," je dejal in dodal, da Lavrov še vedno opravlja svoje dolžnosti kot zunanji minister.

Diplomatski udarec v občutljivem trenutku

Propad vrha med Putinom in Trumpom je prišel v času, ko Rusija išče mednarodno podporo za svoje stališče do vojne v Ukrajini. Lavrov naj bi zavrnil sodelovanje v mirovnem procesu, kar je sprožilo ostre odzive tako v Washingtonu kot znotraj Kremlja.

Analitiki opozarjajo, da bi lahko padec Lavrova pomenil začetek večjih sprememb v ruski zunanji politiki, saj Putin očitno išče nove obraze, ki bi mu pomagali pri utrjevanju vpliva v času vse večje mednarodne izolacije, še opozarja Daily Mail.

Moskva Rusija Kremelj Sergej Lavrov Vladimir Putin
