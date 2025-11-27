Koprski župnik proti POS-terminalom: V Cerkvi nimamo tarif za pripadnost skupnosti

Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?

Avtor:
R. K.

Četrtek,
27. 11. 2025,
21.43

Osveženo pred

50 minut

Četrtek, 27. 11. 2025, 21.43

50 minut

Primož Krečič | Koprski stolni župnik Primož Krečič je poudaril, da Katoliška cerkev nima nobene tarife za pripadnost skupnosti in da je denar, ki se zbira pri sveti maši, dar. | Foto Bojan Puhek

Koprski stolni župnik Primož Krečič je poudaril, da Katoliška cerkev nima nobene tarife za pripadnost skupnosti in da je denar, ki se zbira pri sveti maši, dar.

Foto: Bojan Puhek

Medtem ko so se v nekaj cerkvah po Sloveniji odločili za darovanje prek POS-terminalov, prva je bila župnija na Bledu, sledila je mariborska stolnica, nad elektronskim zbiranjem mašnih darov niso najbolj navdušeni v Kopru. Kot so za Regional Obala pojasnili v ljubljanski nadškofiji, gre pri uvedbi POS-terminalov za popolnoma svobodno odločitev posamezne župnije.

Komenski župnik Alojzij Kržišnik je pred časom na družbenem omrežju Facebook dvignil kar nekaj prahu z objavo o morebitni uvedbi zbiranja mašnih darov prek POS-terminala. Kot je zapisal, je pobuda za to prišla s strani župljanov, saj jih večina uporablja bančne kartice in pri sebi nimajo gotovine. 

Za zdaj ni potrebe po dvojnem načinu darovanja

Perečo zadevo je za Regional Obala komentiral koprski stolni župnik Primož Krečič, ki pravi, da je vprašanje POS-terminalov za darovanje miloščine pri sveti maši zanimiv izziv. 

"Z gospodarskim svetom v župniji Koper sem se pogovarjal o možnosti uvajanja terminalov za darovanje miloščine, pa so bili člani mnenja, da za zdaj ni potrebe po dvojnem načinu darovanja pri svetih mašah. Lahko pa verniki nakažejo svoj dar na bančni račun župnije," je za omenjeni medij pojasnil Krečič.

Krečič: V Katoliški cerkvi nimamo nobene tarife za pripadnost skupnosti

Ob tem je poudaril, da Katoliška cerkev nima nobene tarife za pripadnost skupnosti in da je denar, ki se zbira pri sveti maši, dar. Prav zato ne vidi potrebe, da bi Cerkev od tega plačevala davek. 

"Plačevati moramo kar precejšnje zneske na davek za uporabo stavbnega zemljišča, večinoma gre za kulturne spomenike," je pojasnil Krečič in ob tem spomnil, da duhovniki v Sloveniji nimajo plače in živijo od darov.

"V nekaterih župnijah je težko preživeti, to velja zlasti za Primorsko. Če bi imeli družine, s temi sredstvi ne bi mogli shajati. Sicer si med seboj pomagamo, kar je značilnost primorskih duhovnikov," je povedal za Regional Obala. 

