Sagrada Familia postala najvišja cerkev na svetu

Bazilika Sagrada Familia v Barceloni je v četrtek postala najvišja cerkev na svetu, po tem, ko so na stolp Jezusa Kristusa namestili prvi del križa. Osrednji stolp zdaj meri 162,91 metra v višino, poročajo tuje tiskovne agencije.

Sagrada Familia, projekt arhitekta Antonija Gaudija, je z namestitvijo novega dela osrednjega stolpa po višini prehitela dosedanjo rekorderko, gotsko katedralo v nemškem Ulmu, ki v višino meri 161,53 metra.

Toda višina barcelonske bazilike še ni končna, po zaključku gradnje osrednjega stolpa v prihodnjih mesecih bo dosegel končno višino 172 metrov.

Zunanja lupina stolpa, izdelana iz bele glazirane keramike in stekla, je zasnovana tako, da odbija svetlobo in je odporna proti ekstremnim vremenskim razmeram.

Gradnja je bila financirana izključno iz donacij in predvsem iz vstopnin. Leta 2024 je baziliko obiskalo 4,9 milijona ljudi, prihodki pa so znašali skoraj 134 milijonov evrov.

Po besedah arhitekta Jordija Faulija je uradna otvoritev stolpa načrtovana za junij 2026, v času 100. obletnice smrti prvotnega arhitekta bazilike Gaudija.