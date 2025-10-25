V Župniji sv. Lenart v Slovenskih goricah lahko odslej verniki darujejo tudi prek POS terminala.

"Kdaj pa kdaj je že kdo vprašal, zakaj ni mogoče darovati brezstično - s kartico. Kot odgovor na to v župniji dodajamo možnost darovanja darov za župnijo prek POS terminala," so na družbenem omrežju Facebook sporočili iz Župnije sv. Lenart v Slovenskih goricah.

Vernike po novem v cerkvi pričaka samostoječ POS terminal, kjer na zaslonu izberejo znesek, ki ga želijo darovati. Izbirajo lahko med 1, 2, 5, 10, 25 ali 50 evri ali pa vnesejo poljuben znesek, ki ga želijo darovati.

"Hvala ekonomom škofij in podjetju Besteron, da so našli rešitev za tovrstno darovanje. Hvala tudi vsem vernikom za vse darove, ki ste jih in jih boste darovali za Župnijo," so še zapisali v Župniji.

Glede na pozitivne komentarje, ki so se zvrstili pod objavo, verniki novost pozdravljajo.

Cerkev gre v korak s časom

Župnija sv. Lenarta v Slovenskih goricah pa ni edina cerkev pri nas, ki vernikom omogoča darovanje prek POS terminala.

Že dlje časa je takšen način darovanja cerkvi uveljavljen v blejski župniji, letos poleti pa so digitalna plačila s plačilno kartico ali mobilnim telefonom na samopostrežnem kiosku za donacije uvedli tudi v mariborski stolnici.