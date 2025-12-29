Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?

R. K., STA

29. 12. 2025
16.55

podnebne spremembe Španija poplave

Ponedeljek, 29. 12. 2025, 16.55

54 minut

Poplave na jugu Španije zahtevale tri življenja

R. K., STA

Španijo so v zadnjih letih močno prizadele podnebne spremembe, saj se vrstijo vse daljši vročinski valovi in vse pogostejša obdobja močnega dežja.

Španijo so v zadnjih letih močno prizadele podnebne spremembe, saj se vrstijo vse daljši vročinski valovi in vse pogostejša obdobja močnega dežja.

Foto: Profimedia

Poplave, ki jih je na jugu Španije konec tedna povzročilo močno deževje, so zahtevale tri življenja, so po poročanju francoske tiskovne agencije AFP sporočile oblasti, potem ko so reševalci danes našli trupli dveh pogrešanih moških.

Španska civilna garda je sporočila, da so eno truplo našli okoli tri kilometre daleč od mostu, ki ga je blizu Granade odnesla narasla reka. Po poročanju španske televizije je 20-letni mladenič umrl, ko je poskušal z motorjem prečkati rečno strugo.

Truplo drugega moškega pa so v andaluzijski provinci Malaga našli v kombiju, ki ga je odnesla voda, je danes sporočil Antonio Bermudez, župan mesta Alhaurin el Grande. Truplo drugega potnika v tem vozilu je policija našla že v nedeljo.

Župan je dodal, da sta bila moška, ki sta bila stara malo več kot 50 let, od nekdaj prijatelja, in da je bil to žalosten in mračen božič za njihovo mesto. V torek so v mestu razglasili dan žalovanja. V provinci Malaga je sicer v nedeljo močno deževalo kar 12 ur, dodaja AFP.

Hude posledice podnebnih sprememb

Španijo so v zadnjih letih močno prizadele podnebne spremembe, saj se vrstijo vse daljši vročinski valovi in vse pogostejša obdobja močnega dežja. Katastrofalne poplave na vzhodu in jugu Španije so oktobra lani terjale več kot 230 življenj, večino v vzhodni regiji Valencia.

