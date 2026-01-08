Španska vlada in Španska škofovska konferenca sta danes podpisali prelomni sporazum, ki predvideva vzpostavitev sistema odškodnin za žrtve spolnih zlorab, povezanih s Cerkvijo, poroča francoska tiskovna agencija AFP. Sistem bo denimo pomagal žrtvam, ki zoper svoje agresorje ne morejo več pravno ukrepati, je pojasnilo pravosodno ministrstvo.

Skladno z dogovorom bo žrtev na urad državnega varuha človekovih pravic vložila pritožbo, varuh pa bo nato predlagal odškodnino ali kombinacijo več ukrepov, poroča AFP.

Če se bodisi žrtev bodisi Cerkev s predlogom odškodnine ne bo strinjala, bo pritožbo pregledala mešana komisija, ki jo bodo sestavljali predstavniki vlade, Cerkve in organizacij, ki zastopajo pravice žrtev spolnih zlorab. Če tudi na tej stopnji ne bo dosežen dogovor, bo prevladalo priporočilo varuha človekovih pravic.

Cerkev bo plačevala odškodnine žrtvam

Odškodnine bo financirala Cerkev. Tamkajšnje cerkvene oblasti so se sicer v preteklosti precej upirale sodelovanju v tovrstnem programu.

"Ta dogovor nam omogoča, da poravnamo moralni dolg, ki smo ga imeli do žrtev zlorab," je komentiral španski pravosodni minister Felix Bolanos.

Predsednik Španske škofovske konference Luis Arguello je sklenjeni dogovor označil za "še en korak na poti, ki ji sledimo že leta" in hkrati opozoril, da Cerkev že ima notranje mehanizme za plačilo odškodnin žrtvam.

Našteli več kot tisoč primerov spolnih zlorab duhovnikov

Neodvisna komisija pod vodstvom španskega varuha človekovih pravic je leta 2023 ugotovila, da so v Španiji od leta 1940 duhovniki v cerkvenih ustanovah spolno zlorabili več kot 200 tisoč mladoletnikov. Če bi tej številki prišteli še spolne zlorabe, ki so jih v verskih okoljih storile posvečene osebe oziroma laiki, pa je govora o več kot 400 tisoč žrtvah, je v poročilu ugotovila komisija.

Španska škofovska konferenca je v svojem poročilu v krajšem obdobju naštela 1.057 evidentiranih primerov spolnih zlorab duhovnikov, od katerih jih je samo 358 ocenila kot dokazane ali verodostojne.