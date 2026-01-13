Po rojstvu na drevesu, kamor se je njena mati povzpela, da bi se izognila poplavam, je veljala za čudežnega otroka, a skoraj 26 let pozneje je Mozambičanka Rosita Salvador Mabuiango umrla po hudi in dolgotrajni bolezni, je za BBC povedala njena sestra.

Carolino Cecilio Chirindza in Rosito so leta 2000, ko so bile v Mozambiku najhujše poplave, s helikopterjem prepeljali na varno. Pogled na novorojenčka in mater, ki ju je helikopter prepeljal na varno sredi poplavljene pokrajine, je postal prepoznavna podoba mozambiških poplav leta 2000 – najhujših v Mozambiku doslej.

Februarja 2000 je na stotine ljudi umrlo, na sto tisoče drugih pa je bilo prisiljenih zapustiti svoje domove, potem ko je reka Limpopo v južnem Mozambiku prestopila bregove.

Televizijske kamere so takrat objavile prve posnetke rešene Rosite in njene matere. Predsednik Daniel Chapo je Rosito, znano tudi kot Rosita Pedro, opisal kot simbol deklet v državi.

Na drevesa so pobegnili v nedeljo, rodila je v sredo

Carolina Cecilia se je v času poplav znašla v veliki stiski. "Bila je nedelja popoldne, okoli štirih in voda je začela naraščati," jo je Rdeči križ citiral pozneje leta 2000.

‘Miracle Baby’ of Mozambique Floods Dies at 25



Rosita Salvador Mabuiango, the Mozambican woman who became known worldwide as a “miracle baby” after being born during the devastating floods of 2000, has died following a long illness, her family has confirmed.



Rosita was born… pic.twitter.com/lWqRxLuVHs — MMI News (@MimiMefoInfo) January 12, 2026

"Voda je prihajala vse do hiše in postajala je vse močnejša, zato smo se tako kot vsi drugi v vasi odpravili proti drevesom. Svoja dva majhna otroka sem položila na hrbet in poskušala splezati. Bilo je zelo težko. Vseh skupaj nas je bilo 15 in tam smo bili štiri dni. Molili smo in molili. Nič nismo imeli jesti, otroci so jokali in jokali, a zanje nismo mogli storiti ničesar," je povedala takrat.

V zgodnjih jutranjih urah v sredo je Carolina začela rojevati in kmalu zatem jo je skupaj z novorojenčkom opazil južnoafriški vojaški helikopter, ki je pomagal pri reševalnih akcijah.

Ko so ju našli, sta bili še povezani s popkovino

Časopis Guardian je kasneje poročal, da je Carolina med rojevanjem pod seboj držala sarong – oblačilo, podobno ruti –, da bi zagotovila, da dojenček ne bi padel v poplavno vodo. Ko so ju našli, je bila Rosita s popkovino še vedno povezana z materjo, so poročali mediji.

"Mislim, da se moj dojenček razlikuje od drugih dojenčkov, ker se je rodil na drevesu in ker je bila Božja volja, da živi in ​​da prebrodi to situacijo," je kasneje povedala Carolina.

Obe sta postali simbol posledic nesreče in sta pozneje leta 2000 odpotovali v ZDA, da bi govorili s kongresom in ozaveščali javnost o tem, kaj se je zgodilo.

Novico o smrti je za BBC potrdila njena sestra

Ta ponedeljek pa je njena sestra Celia Salvador za BBC potrdila žalostno vest: Rosita je pri 25 letih umrla po dolgotrajni bolezni. "Zelo sem žalostna. Umrla je zaradi bolezni, ki je ne morem razložiti," je dejala sestra.

Po navedbah drugih družinskih virov se je Rosita že leta borila z anemijo, boleznijo krvi. Zaradi poslabšanja stanja je bila več kot dva tedna v bolnišnici, kjer je v ponedeljek zjutraj umrla.

Rositina mati je lokalni televizijski postaji povedala tudi, da poleg anemije trpi tudi za tuberkulozo.

Pred petimi leti je tudi sama postala mama

Rosita je odraščala z družino in končala srednjo šolo na istem podeželskem območju, kjer se je rodila. Pred petimi leti je tudi sama rodila hčerko.

Njena družina je povedala, da Rosita po srednji šoli ni dobila štipendije za študij petrokemičnega inženirstva, čeprav ji je vlada obljubila financiranje študija od osnovne do visoke šole.

Politični analitik Charles Mangwiro je njeno smrt opisal kot "poziv vladi k izboljšanju storitev v celotnem zdravstvenem sistemu v državi".

Župan Chibuta Henriques Machava je novinarjem povedal, da se z družino dogovarjajo o ureditvi pogreba, za katerega bo po njegovih besedah ​​poskrbela občina.