Sacramento Kings Los Angeles Lakers NBA Liga Dennis Schröder Luka Dončić

Burna preteklost Dennisa Schröderja in Luke Dončića

Dončiću zagrozil, da ga bo pretepel. Sledil je odgovor Slovenca! #video

Luka Dončić je znova naletel na vročekrvnega tekmeca iz Nemčije. | Foto Reuters

Luka Dončić je znova naletel na vročekrvnega tekmeca iz Nemčije.

Na parketih lige NBA se slišijo marsikateri opolzki komentarji in psovke, veliko je tudi provokacij in groženj. Ena izmed njih je po srečanju v mestu angelov, na katerem so Lakersi prepričljivo ugnali Sacramento (125:101), zaokrožila po družbenih omrežjih, košarkarska javnost pa je lahko spremljala nadaljevanje zgodbe z dolgo preteklostjo o tem, kako Nemec Dennis Schröder sovraži Slovenca Luko Dončića. Branilec Sacramenta je superzvezdniku Jezernikov zagrozil, da ga bo pretepel kot žival. Dončić mu je odgovoril v veliko bolj sproščenem tonu in z nasmehom.

Sacramento Kings Los Angeles Lakers NBA Liga NBA Liga NBA Dennis Schröder Luka Dončić Luka Dončić
