Dončiću zagrozil, da ga bo pretepel. Sledil je odgovor Slovenca! #video

Na parketih lige NBA se slišijo marsikateri opolzki komentarji in psovke, veliko je tudi provokacij in groženj. Ena izmed njih je po srečanju v mestu angelov, na katerem so Lakersi prepričljivo ugnali Sacramento (125:101), zaokrožila po družbenih omrežjih, košarkarska javnost pa je lahko spremljala nadaljevanje zgodbe z dolgo preteklostjo o tem, kako Nemec Dennis Schröder sovraži Slovenca Luko Dončića. Branilec Sacramenta je superzvezdniku Jezernikov zagrozil, da ga bo pretepel kot žival. Dončić mu je odgovoril v veliko bolj sproščenem tonu in z nasmehom.

Slovenski košarkarski virtuoz Luka Dončić in nemški as Dennis Schröder imata burno preteklost. Spadata med evropsko košarkarsko elito, nenazadnje je Nemec gambijskih korenin na letošnjem Euru osvojil zlato medaljo, hkrati pa bil razglašen za MVP igralca tekmovanja, v ligi NBA pa veljajo drugačna merila uspešnosti in kakovosti.

Letos sta se pomerila na EuroBasketu v četrtfinalu, kjer je Nemčija po hudem boju strla odpor Slovenije, pri kateri se je izjemen strelec Luka Dončić hitro znašel v težavah zaradi osebnih prekrškov, Schröder pa se je ob vsem skupaj naslajal. Foto: Guliverimage

Dončić v njej kraljuje kot eden najboljših in najbolj priljubljenih zvezdnikov, 32-letni Schröder pa menja klube kot po tekočem traku in se ne more niti pod razno pohvaliti s tako uspešno statistiko kot Slovenec. Ne slovi niti po preveč prijaznem obnašanju. To je večkrat na lastni koži občutil prav Dončić.

“I’m gonna beat the sh*t out of you”



Dennis Schroder to Luka 😳 pic.twitter.com/kBeOLQ1McG — Lakers All Day Everyday (@LADEig) December 29, 2025

"Pretepel te bom kot žival," je tako 32-letni Nemec Dennis Schröder med srečanjem v Los Angelesu zagrozil mlajšemu slovenskemu stanovskemu kolegu, s katerim se je na tekmah, tako v reprezentančnem kot tudi klubskem dresu, že nekajkrat zapletel v spor. Tudi tokrat so z njegove strani poletele strupene puščice, ob katerih si je Dončić znova mislil svoje. Sarkastično se je nasmehnil in dal Nemcu vedeti, da govori preveč in da se prav nič ne boji. To je nenazadnje dokazal tudi na parketu.

Luka Dončić ostaja najboljši strelec tekmovanja. Njegovo povprečje znaša 33,7 točke na tekmo. Foto: Guliverimage

Luka je bil na koncu s 34 točkami najboljši strelec srečanja, Schröder jih je ob slabšem metu 8/24 pristavil "zgolj" 11, Jezerniki pa so z visoko zmago prekinili niz treh porazov in poskrbeli za dvig samozavesti pred zadnjim letošnjim dejanjem, ko bodo v noči na sredo gostili Detroit.