V Milanu se je končal teden mode, eden najprestižnejših modnih dogodkov na svetu, na katerem so svoje kolekcije za prihajajočo sezono predstavljale najpomembnejše modne hiše. Slovenska modna vplivnica Nina Bolhar se je udeležila več revij in ob tem doživela nepozabno izkušnjo, ko je na reviji Dolce & Gabbana dobila sedež čisto blizu legendarne Madonne in urednice Anne Wintour. V nadaljevanju razkrivamo, kako je teden mode doživljala Nina, kakšen stajling je izbrala in kaj ji je najbolj ostalo v spominu.

Zakaj jo je revija Dolce & Gabbana popolnoma očarala

Revija Dolce & Gabbana je Nino Bolhar popolnoma očarala že v prvem trenutku. "Revija me je navdušila. V čast mi je, da sem lahko bila del tega dogodka že drugič. Dvojec Dolce & Gabbana vedno ustvari izjemno vzdušje, ki presega samo predstavitev oblačil in postane pravi modni spektakel. Navdušile so me tudi energija prostora, moč sicilijanske estetike in izjemna pozornost do detajlov, še posebej svetleča čipkasta obleka, ki je zdaj zagotovo na vrhu mojega seznama želja," je povedala za Siol.net.

"Revija me je navdušila. V čast mi je, da sem lahko bila del tega dogodka že drugič." Foto: Osebni arhiv

Sedela je čisto blizu Madonne in njenega izjemnega stajlinga

"Madonna ima sposobnost, da tudi kot gostja deluje kot del same modne zgodbe." Foto: Osebni arhiv

Med vsemi udeleženci revije Dolce & Gabbana je Nina sedela čisto blizu Madonne, kar je dogodek dodatno popestrilo. Energija in stajling legendarne pevke sta jo povsem navdušila. "Črna čipka, poudarjena silhueta in kanček teatralnosti so elementi, ki so že dolgo del DNK te modne hiše. Madonna ima sposobnost, da tudi kot gostja deluje kot del same modne zgodbe, njen videz pa je bil povsem skladen z energijo kolekcije," nam je zaupala Nina.

Opaženi trendi za prihajajočo sezono

Nino smo povprašali tudi o trendih, ki bodo prevladovali v prihajajoči sezoni. "Po videnem na revijah se zdi, da se vračajo bolj poudarjena, ženstvena silhueta, korzeti, prosojne tkanine, čipka in poudarjen pas. Veliko je tudi kontrasta med zelo glamuroznimi elementi in minimalističnimi kroji. Nadaljuje se trend italijanskega glamurja, pri katerem so v ospredju eleganca, dramatika in izrazita samozavest," je Nina povedala za naš portal.

Zvezdnice, ki so jo navdušile

Na reviji je Nina srečala številne znane obraze iz sveta mode, pa tudi z družbenih omrežij in iz zabavne industrije. "Moje osebne favoritinje so bile Tamara Kalinić, Leonie Hanne in Heart Evangelista, ki so vsaka na svoj način zelo elegantno interpretirale estetiko modne hiše. Posebej opazen in nekoliko bolj izrazit stajling pa je imela Malu Borges, ki je s svojo drzno modno izbiro zagotovo izstopala," nam je zaupala.

Kako je Nina izbrala svoj stajling za modno revijo Dolce & Gabbana

Za teden mode v Milanu je Nina izbrala stajling, ki je združil eleganco in drznost. "Če je bil moj lanski videz bolj eleganten, sem se letos odločila za nekoliko bolj drzen in izrazit pristop. Za revijo sem izbrala črno čipkasto obleko v kombinaciji z usnjeno jakno, velikim križem kot nakitom in bulerji. Silhueta je ženstvena, a nekoliko dramatična, kar zelo dobro odraža italijanski glamur, ki ga znamka predstavlja," je povedala.

"Če je bil moj lanski videz bolj eleganten, sem se letos odločila za nekoliko bolj drzen in izrazit pristop." Foto: Osebni arhiv

Preberite še: