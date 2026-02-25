Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?

Taja Kaja Cekuta

Meghan Markle z obleko potrdila, da je to trenutno najbolj modna barva

Meghan Markle | Foto Instagram

Foto: Instagram

Meghan Markle je delila novo fotografijo in znova dokazala, da prisega na brezčasno eleganco in premišljeno izbiro barv. Tokrat je nosila obleko v vinsko rdeči barvi, odtenku, ki že dolgo velja za klasiko ter simbol prefinjenosti in samozavesti. Celoten videz je deloval umirjeno in izjemno ženstveno. V nadaljevanju tega članka vam razkrivamo, kako lahko ustvarite podoben stajling, kot ga nosi Meghan.

Obleka v vinsko rdeči barvi

Vinsko rdeča obleka je kos, ki ga lahko nosite ob različnih priložnostih, saj deluje tako svečano kot tudi vsakdanje elegantno. Izberite kroj, ki lepo poudari silhueto in se prilega vaši postavi, pri tem pa naj bo material kakovosten in strukturiran. Dolžina do kolen ali nekoliko pod njimi deluje najbolj brezčasno. Ključ pa je v preprostosti kroja, saj prav čiste linije omogočijo, da barva pride do izraza.

Nakit, ki bo popestril stajling

Ker je vinsko rdeča barva že sama po sebi izrazita, naj bo nakit premišljeno izbran. Zlati ali biserni uhani bodo dodali toplino in eleganco, nežna zapestnica ali minimalistična verižica pa bosta videz dopolnili brez pretiravanja. Pomembno je, da dodatki ne zasenčijo obleke, temveč jo subtilno nadgradijo. Tako boste ustvarili uravnotežen in prefinjen stajling, ki izžareva samozavest ter brezčasno eleganco. 

