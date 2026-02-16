Na tednu mode v New Yorku so znamke tokrat predstavljale kolekcije za jesen in zimo 2026. Fokus je bil predvsem na plaščih, večplastnih silhuetah in večerni modi, zato poročne obleke niso bile v ospredju. Prav zaradi tega je zaključek modne revije znamke Cult Gaia toliko bolj presenetil. Med težjimi materiali in sezonskimi kosi se je na pisti pojavila bela poročna obleka, ki je za trenutek ustavila tempo večera in pustila nepozaben vtis. S tem je napovedala pomemben trend, ki bo bodoče neveste zagotovo navdušil.

Poročna obleka, ki na novo definira klasiko

Modno revijo je znamka Cult Gaia zaključila z belo poročno obleko, ki se že na prvi pogled razlikuje od klasičnih poročnih interpretacij. Deluje skoraj kot kiparsko delo, z natančno oblikovanimi volumni, premišljenimi gubami in izrazito silhueto, ki poudari postavo. Obleka ni tradicionalna, a kljub sodobni drznosti ohranja občutek elegance in brezčasnosti. Prav ta napetost med drznim dizajnom in romantiko jo naredi tako zelo posebno.

Foto: Profimedia

Poročni trendi, ki jih napoveduje ta obleka

Zaključni videz je jasno nakazal smer, v katero se premika poročna moda. V ospredju bodo močne silhuete, poudarjen pas, strukturirani kroji in dramatičen volumen. Namesto klasične čipke in bogatega okrasja bodo odločilno vlogo igrali konstrukcija, tekstura in oblika. Bela barva bo ostala osrednja, a v bolj izraziti, samozavestni in glamurozni različici.

Kolecija, ki je presegla sezonski okvir

Čeprav je največ pozornosti pritegnil prav zadnji poročni videz, je bila celotna modna revija znamke Cult Gaia izjemno premišljena. Poleg oblek so izstopali še suknjiči, krila, plašči in dodatki, ki so združevali umetniški izraz z nosljivostjo. Kolekcija je delovala celostno in samozavestno, poročna obleka je bila le še pika na i.

V spodnji galeriji si lahko ogledate izbor stajlingov, ki so bili predstavljeni na modni brvi.

Fotogalerija 1 / 6 / 6

Oblikovalka z jasno vizijo

Za znamko stoji oblikovalka Jasmin Larian Hekmat, ki je Cult Gaio ustanovila leta 2012. V nekaj več kot desetletju je ustvarila prepoznavno estetiko, ki slavi žensko moč, eleganco in prisotnost. Prav ta filozofija se je odražala tudi v zaključnem poročnem videzu, ki ni deloval kot klasična poročna fantazija, temveč kot močna modna izjava sodobne neveste.

Foto: Profimedia

Preberite še: