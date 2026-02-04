Anne Hathaway je igralka, ki smo jo lahko spremljali že v številnih filmih in serijah, med njimi tudi v ikoničnem modnem filmu Hudičevka v Pradi, ki letos dobi svoje nadaljevanje. Stajlingi s snemanj pa so že napovedali mnoge modne trende za pomlad, med njimi tudi vzorec črt. Annini videzi so že v ospredju in v nadaljevanju tega članka vam razkrivamo, kako lahko enega izmed njih ustvarite tudi vi.

Črtast suknjič

Črtast suknjič je osrednji kos celotnega videza. Izberite malenkost ohlapen model z rahlo poudarjenimi rameni, ki deluje elegantno in samozavestno. Najlepše se obnesejo klasični odtenki bele, bež, sive ali celo temnomodre barve, črte pa naj bodo tanke in prefinjene. Tak suknjič je vsestranski in ga lahko nosite tako v službi kot tudi v bolj sproščenih mestnih kombinacijah.

Hlače s črtami

Hlače z enakim vzorcem ustvarijo urejen in premišljen videz. Raven ali rahlo razširjen kroj lepo podaljša postavo in deluje zelo elegantno. Pomembno je, da hlače lepo padejo in segajo do čevljev, saj prav ta detajl doda tisti modni učinek, ki ga pri Anne pogosto opazimo.

Srajca s črtami

Za dovršen videz posezite po črtasti srajci, ki celoten stajling poveže v harmonično celoto. Lahko se odločite za subtilen kontrast v širini ali barvi črt, kar videzu doda globino, hkrati pa ostane eleganten. Srajco nosite zapeto za bolj klasičen videz ali nekoliko sproščeno, če želite delovati bolj lahkotno in moderno. Vsekakor pa pridejo v poštev tudi enobarvne srajce, ki jih lahko enostavno vključite v svoj stil.

