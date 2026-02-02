V Los Angelesu so se pretekli konec tedna odvili grammyji, ki veljajo za največjo in najbolj prestižno noč glasbe. Rdeča preproga je tudi letos ponudila širok razpon modnih interpretacij, od brezčasnih črnih videzov do izjemno drznih stajlingov, ki so zavestno premikali meje klasičnega glamurja. Zvezdniki so s svojimi modnimi izbirami pokazali, da je moda na Grammyjih več kot zgolj estetika, temveč tudi izraz poguma. V nadaljevanju tega članka vam razkrivamo, katere modne izbire so najbolj zaznamovale ta večer in kdo je na rdeči preprogi najbolj izstopal.

Najbolj odbiti stajlingi

Najbolj odbiti stajlingi so tudi letos dokazali, da je rdeča preproga prostor svobode in modnega eksperimentiranja. Nenavadne silhuete, pretirani volumni, drzni izrezi in nepričakovane kombinacije materialov so ustvarili videze, ki so izstopali in sprožili mnoge razprave na spletu. To so stajlingi, ki ne sledijo trendom, saj jasno kažejo, da moda ni vedno namenjena ugajanju, temveč izražanju. V tej kategoriji je letos najbolj izstopala Chappell Roan z drzno obeko, ki ni zakrivala kaj dosti.

Chappell Roan Foto: Profimedia

Poleg Chappell so poglede pritegnili še Kesha, Heidi Klum, Rei Ami, Gesaffelstein in Dewain Whitmore Jr.

Stajlingi s temačnim pridihom

Stajlingi s temačnim pridihom so letos delovali izrazito samozavestno in premišljeno, s poudarkom na dramatičnih silhuetah, prosojnih materialih, čipki, usnju in močnih modnih dodatkih. Takšni videzi so ustvarjali skrivnosten in nekoliko uporniški vtis, pri katerem črna ni bila zgolj barva, temveč orodje za izražanje značaja in močne osebne estetike. Ta slog so na rdeči preprogi predstavljali Lady Gaga, Nikki Glaser, Slash in Meegan Hodges, Billie Eilish, Jana Craig in mnogi drugi.

Klasična eleganca

Klasična eleganca je ostala zvesta preverjenim modnim pravilom, ki temeljijo na čistih linijah, dovršenih krojih in brezčasnih materialih. Črne večerne obleke so delovale umirjeno, a izjemno sofisticirano, pri čemer so detajli in popolno prileganje igrali ključno vlogo. Gre za videze, ki ne potrebujejo pretiranih poudarkov, saj njihova moč izhaja iz elegance same. Takšen pristop so izbrali Hailey in Justin Bieber, Leah Kateb, Dionne Harmon, Tate McRae, Paris Hilton, Madison Beer, Kelsey Merritt, Charlotte Lawrence, Michelle Williams in preostali.

