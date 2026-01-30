Zimski dodatki, ki niso le topli, ampak tudi zelo modni

Zime še ni konec, zato so topla oblačila še vedno v ospredju. Med njimi imajo posebno mesto tudi kape in drugi dodatki za glavo, ki poskrbijo za toplino, udobje in hkrati dopolnijo celoten videz. Prava izbira lahko stajling povzdigne na višjo raven in mu doda tisto piko na i, ki loči premišljen slog od povprečnega. V nadaljevanju razkrivamo, kakšne kape in dodatki bodo zaznamovali leto 2026.

Bele kape

Bele kape ostajajo simbol svežine, minimalizma in čiste estetike. Odlično se podajo k nevtralnim zimskim plaščem, pleteninam in športno-elegantnim kombinacijam. Posebej priljubljene so preproste pletene kape brez napisov, saj delujejo brezčasno in urejeno. Bela barva obrazu doda svetlobo, zato je odlična izbira za vsakodnevne sprehode ali mestne opravke.

Fotogalerija 1 / 5 / 5

Črne kape

Črna kapa je klasika, ki nikoli ne razočara. Je najbolj praktična izbira, saj se brez težav ujame z vsakim stajlingom. V letu 2026 so v ospredju strukturirane oblike, fine pletenine in subtilni detajli. Črna kapa je idealna za vse, ki prisegajo na eleganco, umirjen slog in želijo dodatek, ki je hkrati moden in funkcionalen.

Fotogalerija 1 / 4 / 4

Krznene kape

Krznene kape se vračajo kot izrazit modni kos, ki združuje toplino in drznost. Mehki materiali in oblika z volumnom ustvarijo luksuzen videz, ki je popoln za hladnejše dni. Nosimo jih z dolgimi plašči, škornji in enobarvnimi kombinacijami, da je kučma opazna. So izbira za vse, ki želijo izstopati, a hkrati ohraniti občutek elegance.

Fotogalerija 1 / 4 / 4

Naušniki

Naušniki so odlična alternativa kapam, še posebej za tiste dni, ko želimo ohraniti pričesko ali dodati videzu igriv poudarek. V letu 2026 prevladujejo mehki materiali in nevtralni odtenki, ki se lepo vključijo v vsakodnevni slog. So praktični, lahkotni in zelo modni, predvsem v kombinaciji s klasičnim plaščem.

Fotogalerija 1 / 5 / 5

Preberite še: