Taja Kaja Cekuta

Sreda,
25. 3. 2026,
4.00

Osveženo pred

6 ur, 6 minut

moda Hudičevka v Pradi 2

Tudi vi lahko postanete Hudičevka v Pradi

Meryl Streep | Foto Guliverimage

Foto: Guliverimage

Legendarna igralka Meryl Streep nas je tokrat navdušila s stajlingom, ki ga bomo lahko videli v težko pričakovanem drugem delu filma Hudičevka v Pradi. Izbrala je kombinacijo barv in vzorcev, s katerimi boste delovali mladostno, a hkrati ohranili eleganco. Gre za popolno ravnovesje med drznostjo in brezčasnim stilom. V nadaljevanju vam razkrivamo, kako lahko podoben videz ustvarite tudi sami in ga prilagodite svojemu vsakdanu.

Krilo z zanimivim črno-belim vzorcem

Izstopajoče krilo je ključni kos celotnega videza. Črno-bel vzorec deluje sofisticirano in hkrati igrivo, zato je odlična izbira za vse, ki želite izstopati na minimalističen način. Takšno krilo lahko kombinirate z bolj umirjenimi kosi, saj že samo po sebi pritegne dovolj pozornosti.

Rdeč pas za popestritev

Rdeč pas doda stajlingu energijo in poudari silhueto. Gre za detajl, ki naredi zelo veliko razliko, saj razbije monokromatsko kombinacijo in celoten videz poživi. Izberite pas, ki lepo poudari vašo postavo in ustvari ženstveno linijo. 

Črna bluza

Preprosta črna bluza poskrbi za ravnovesje med izrazitim krilom in živahnim pasom. Minimalističen zgornji del omogoča, da pridejo ostali elementi bolj do izraza, hkrati pa ohranja eleganten in urejen videz. Takšna bluza je vsestranski kos, ki ga lahko nosite ob različnih priložnostih.

Sončna očala za skrivnostnost

Črna sončna očala dodajo tisto piko na i. Poleg zaščite pred soncem ustvarijo pridih skrivnostnosti in samozavesti. Izberite model, ki se ujema z obliko vašega obraza in dopolnjuje celoten videz.

