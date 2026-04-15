Živa Teršek je slovenska modna vplivnica, ki živi v španskem letovišču Marbella, od koder nas vedno znova navdušuje s svojimi dovršenimi in estetskimi stajlingi. Njen slog temelji na minimalizmu, a hkrati izžareva prefinjenost in samozavest, ki nikoli ne ostane neopažena. Tokrat nam je v oči padel videz, sestavljen iz črnih kosov, ki skupaj ustvarijo brezčasno eleganco z modernim pridihom. V nadaljevanju vam razkrivamo, kako ga lahko ustvarite tudi vi.

Brezrokavnik

Črn brezrokavnik z gumbi je eden izmed ključnih kosov, ki takoj doda strukturo in eleganco celotnemu videzu. Deluje kot alternativa klasičnemu suknjiču, vendar je bolj sproščen in moden. Odlično se poda tako na golo kožo kot tudi čez tanko majico ali srajco. Z njim boste ustvarili dodelan videz brez pretiranega truda.

Fotogalerija 1 / 5 / 5

Široke hlače

Široke črne hlače so sinonim za udobje in slog v enem. Njihov kroj podaljša silhueto in ustvari občutek lahkotnosti pri gibanju. So izjemno vsestranske, saj jih lahko kombinirate tako z elegantnimi kot bolj sproščenimi kosi. Prav zaradi svoje preprostosti so popolna osnova za minimalistične stajlinge.

Fotogalerija 1 / 5 / 5

Črna očala

Črna sončna očala dodajo tisti končni modni pridih, ki zaokroži celoten videz. Ne glede na obliko vedno delujejo skrivnostno in samozavestno. So nepogrešljiv modni dodatek, še posebej v sončnih destinacijah, kot je Marbella. Z njimi boste vsak videz povzdignili na višjo raven.

Fotogalerija 1 / 4 / 4

Balerinke

Črne balerinke so idealna izbira za vse, ki cenite eleganco in udobje. Njihova preprostost omogoča, da jih lahko nosite praktično ob vsaki priložnosti. Odlično dopolnjujejo široke hlače in ustvarjajo uravnotežen videz.

Fotogalerija 1 / 6 / 6

Črna torbica

Majhna črna torbica je pika na i vsakemu minimalističnemu stajlingu. Dovolj je elegantna za posebne priložnosti, a hkrati primerna tudi za vsak dan. Izberite kakovosten material in klasično obliko, ki bo zdržala več sezon. Prav ta detajl pogosto naredi največjo razliko v celotnem videzu.

Fotogalerija 1 / 5 / 5

