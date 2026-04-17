Dunaj že v vročici evrovizijskega tekmovanja

Dunaj mesec dni pred velikim finalnim večerom jubilejne 70. izvedbe tekmovanja za pesem Evrovizije napoveduje najobsežnejši spremljevalni program v zgodovini tekmovanja, s katerim namerava avstrijska prestolnica potrditi sloves odprtega, vključujočega in kulturno raznolikega mesta.

Prav z namenom, da bi dogodek približali čim širšemu krogu prebivalcev in obiskovalcev, bodo na Dunaju evrovizijske vsebine preselili na ulice, trge, v parke in kulturne ustanove po vsem mestu. Spremljevalni program bo tako mogoče doživeti skoraj na vsakem koraku – tudi na priljubljenih brezplačnih vodenih mestnih sprehodih pod naslovom Gemma Zukunft, ki so sicer posvečeni vpogledu v razvoj mesta, ta mesec in maja pa bodo dobili tudi glasbeno, evrovizijsko noto.

Tematski sprehodi po osrednjem pokopališču

Posebno pozornost bodo namenili tudi tematskim glasbenim sprehodom po osrednjem dunajskem pokopališču, po sledeh slavnih glasbenikov, in tako imenovanim "silent disco" sprehodom, pri katerih udeleženci glasbo poslušajo s slušalkami, so sporočili iz ljubljanske podružnice mednarodnih pisarn mesta Dunaj.

Kot so še zapisali v sporočilu za javnost, bo evrovizijsko vzdušje na Dunaju zajelo vse generacije. Mladinska organizacija Wienxtra pripravlja več dogodkov za mlade, med njimi disko z evrovizijskim pridihom in večere glasbenih družabnih iger. Na drugi strani generacijskega spektra bodo v domovih za starejše organizirali posebne karaoke z učiteljico petja. Skupaj bodo prepevali pesmi priljubljenega pevca Uda Jürgensa, prvega Avstrijca, ki je leta 1966 zmagal na tekmovanju za pesem Evrovizije.

Tudi nekateri dunajski pitniki so dobili slavnostno evrovizijsko podobo. Foto: Martin Votava

Osrednje spremljevalno dogajanje pred dunajsko mestno hišo

Tudi muzej Dunaja bo maja povsem v znamenju Evrovizije. Med 11. in 16. majem se bo preobrazil v Eurofan House, mednarodno stičišče oboževalcev, izvajalcev in evrovizijske skupnosti z vsega sveta. Med vrhunci programa bodo zagotovo ekskluzivni pogovori in intervjuji v sodelovanju z ustvarjalci priljubljenega evrovizijskega kanala Wiwibloggs na YouTubu. Vstop v muzej bo – tako kot sicer vse leto – brezplačen.

Posebno evrovizijsko podobo bo dobila tudi znana dunajska tržnica Naschmarkt, kjer bo 13. maja na stojnicah prenovljene pokrite tržnice ob glasbeni spremljavi mogoče okušati kulinarične specialitete iz držav, ki sodelujejo na letošnjem izboru. Osrednje spremljevalno dogajanje zunaj samega tekmovanja, ki bo potekalo v dvorani Wiener Stadthalle, pa se bo odvijalo na trgu pred dunajsko mestno hišo. Tam bo Dunaj z velikim javnim prireditvenim prostorom in številnimi vsebinami pokazal, da Evrovizijo razume kot praznik skupnosti, kulture in odprtosti, ki presega okvir televizijskega spektakla in v mesto privablja ljudi z vsega sveta.

Dunaj je tekmovanje za pesem Evrovizije nazadnje gostil leta 2015.

Preberite še: