Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?

Nazaj na Siol.net

TELEKOM SLOVENIJE

Pregled dneva

TV spored

Vreme

Vreme
Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?
Volitve 2026
Novice
Sportal
Trendi
Avtomoto
Mnenja
Spotkast
Nepremičnine
VideoS.pot
Dogodki
Telekom slovenije
Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?

Avtorji:
Sa. B., STA

Petek,
17. 4. 2026
6.45

Osveženo pred

30 minut

Termometer prikazuje, kako vroč je članek.

Termometer prikaže, kako vroč je članek.

Thermometer Blue 0,00

Natisni članek

Natisni članek
Avstrija tekmovanje Dunaj Evrovizija

Petek, 17. 4. 2026, 6.45

30 minut

Dunaj že v vročici evrovizijskega tekmovanja

Avtorji:
Sa. B., STA

Termometer prikazuje, kako vroč je članek.

Termometer prikaže, kako vroč je članek.

Thermometer Blue 0,00
Evrovizija Dunaj | Evrovizijska vas pred dunajsko mestno hišo | Foto ZOOMVP.AT

Evrovizijska vas pred dunajsko mestno hišo

Foto: ZOOMVP.AT

Dunaj mesec dni pred velikim finalnim večerom jubilejne 70. izvedbe tekmovanja za pesem Evrovizije napoveduje najobsežnejši spremljevalni program v zgodovini tekmovanja, s katerim namerava avstrijska prestolnica potrditi sloves odprtega, vključujočega in kulturno raznolikega mesta.

Prav z namenom, da bi dogodek približali čim širšemu krogu prebivalcev in obiskovalcev, bodo na Dunaju evrovizijske vsebine preselili na ulice, trge, v parke in kulturne ustanove po vsem mestu. Spremljevalni program bo tako mogoče doživeti skoraj na vsakem koraku – tudi na priljubljenih brezplačnih vodenih mestnih sprehodih pod naslovom Gemma Zukunft, ki so sicer posvečeni vpogledu v razvoj mesta, ta mesec in maja pa bodo dobili tudi glasbeno, evrovizijsko noto.

Tematski sprehodi po osrednjem pokopališču

Posebno pozornost bodo namenili tudi tematskim glasbenim sprehodom po osrednjem dunajskem pokopališču, po sledeh slavnih glasbenikov, in tako imenovanim "silent disco" sprehodom, pri katerih udeleženci glasbo poslušajo s slušalkami, so sporočili iz ljubljanske podružnice mednarodnih pisarn mesta Dunaj.

Kot so še zapisali v sporočilu za javnost, bo evrovizijsko vzdušje na Dunaju zajelo vse generacije. Mladinska organizacija Wienxtra pripravlja več dogodkov za mlade, med njimi disko z evrovizijskim pridihom in večere glasbenih družabnih iger. Na drugi strani generacijskega spektra bodo v domovih za starejše organizirali posebne karaoke z učiteljico petja. Skupaj bodo prepevali pesmi priljubljenega pevca Uda Jürgensa, prvega Avstrijca, ki je leta 1966 zmagal na tekmovanju za pesem Evrovizije.

Foto: Martin Votava

Osrednje spremljevalno dogajanje pred dunajsko mestno hišo

Tudi muzej Dunaja bo maja povsem v znamenju Evrovizije. Med 11. in 16. majem se bo preobrazil v Eurofan House, mednarodno stičišče oboževalcev, izvajalcev in evrovizijske skupnosti z vsega sveta. Med vrhunci programa bodo zagotovo ekskluzivni pogovori in intervjuji v sodelovanju z ustvarjalci priljubljenega evrovizijskega kanala Wiwibloggs na YouTubu. Vstop v muzej bo – tako kot sicer vse leto – brezplačen.

Posebno evrovizijsko podobo bo dobila tudi znana dunajska tržnica Naschmarkt, kjer bo 13. maja na stojnicah prenovljene pokrite tržnice ob glasbeni spremljavi mogoče okušati kulinarične specialitete iz držav, ki sodelujejo na letošnjem izboru. Osrednje spremljevalno dogajanje zunaj samega tekmovanja, ki bo potekalo v dvorani Wiener Stadthalle, pa se bo odvijalo na trgu pred dunajsko mestno hišo. Tam bo Dunaj z velikim javnim prireditvenim prostorom in številnimi vsebinami pokazal, da Evrovizijo razume kot praznik skupnosti, kulture in odprtosti, ki presega okvir televizijskega spektakla in v mesto privablja ljudi z vsega sveta.

Dunaj je tekmovanje za pesem Evrovizije nazadnje gostil leta 2015.

Foto: Markus Wache

Avstrija tekmovanje Dunaj Evrovizija
VEČ NOVIC
Ne spreglejte
