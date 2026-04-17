Britanski direktor fotografije Roger Deakins je bil prvič za oskarja nominiran z enim najbolj hvaljenih filmov vseh časov, Kaznilnico odrešitve, a je moral zbrati še 13 nominacij, preden je kipec vendarle dobil za znanstvenofantastično pustolovščino Iztrebljevalec 2049. Film si lahko ogledate v soboto ob 22. uri na kanalu AMC Slovenija.

Roger Deakins je eden najbolj znanih direktorjev fotografije v Hollywoodu, ki je bil kar 16-krat nominiran za oskarja, od tega je dvakrat tudi slavil.

Prvo nominacijo mu je prinesla Kaznilnica odrešitve (Shawshank Redemption) leta 1995, v naslednjih dveh desetletjih pa je zbral še 12 nominacij, med drugim za filme Fargo, Ni prostora za starce (No Country for Old Men), Skyfall in Sicario: Onkraj zakona. Šele ko je bil leta 2018 že štirinajstič nominiran za oskarja, tokrat za Iztrebljevalca 2049 (Blade Runner 2049), je zlati kipec vendarle tudi prejel.

Sloviti direktor fotografije s svojim prvim oskarjem Foto: Getty Images

Leta 2020 je Deakins domov odnesel še enega oskarja, tokrat za fotografijo v vojnem filmu 1917, nato pa je leta 2023 pri filmu Imperij luči (Empire of Light) znova ostalo pri nominaciji.

Odlične ocene kritikov in gledalcev

Znanstvenofantastični neo noir film Iztrebljevalec 2049, ki je težko pričakovano nadaljevanje kultnega Iztrebljevalca iz leta 1982, je dobil oskarja tudi v kategoriji posebnih učinkov. A čeprav je celovečerec, ki ga je režiral Denis Villeneuve, prejel odlične ocene tako s strani kritikov kot gledalcev in ima na spletni strani IMDb visoko oceno 8.0, v kinoblagajne ni prinesel toliko denarja, kot bi si studio želel.

V Iztrebljevalcu 2049 je nase opozorila tudi Ana de Armas.

Glavno vlogo v Iztrebljevalcu 2049 odigra ljubljenec občinstva Ryan Gosling. Ta kot mladi iztrebljevalec K odkrije dolgo zakopano skrivnost, zato poišče nekdanjega iztrebljevalca Ricka Deckarda, ki je že 30 let pogrešan. Harrison Ford tako ponovi svojo vlogo v filmu, med zvezdniško zasedbo (Robin Wright, Jared Leto, Dave Bautista) pa je nase opozorila tudi Ana de Armas s svojo prvo opaznejšo vlogo v visokoproračunski hollywoodski produkciji.

