Sarah Pidgeon je trenutno eno najbolj vročih igralskih imen. Proslavila se je v seriji Love Story, v kateri je predstavljena zgodba ikoničnega para Johna F. Kennedyja mlajšega in Carolyn Bessette Kennedy. Stajlingi, ki jih v zadnjih mesecih nosi Sarah, v hipu osvojijo družbena omrežja, zato vam v nadaljevanju tega članka razkrivamo, kako lahko tudi vi ustvarite enega izmed njih.

Črna jakna

Osnova tega stajlinga je klasična črna jakna, ki takoj ustvari eleganten in urejen videz. Izberite nekoliko bolj raven ali rahlo ohlapen kroj. Tak model deluje sodobno, a še vedno brezčasno in nosljivo. Črna jakna je tudi eden izmed najbolj vsestranskih kosov v garderobi, saj jo lahko kombinirate tako z bolj sproščenimi kot tudi bolj elegantnimi oblačili.

Preprosta bela majica

Sarah pod jakno nosi preprosto belo majico, ki stajlingu doda svežino in lahkotnost. Gre za kos, ki je nepogrešljiv v vsaki garderobi, saj se poda k skoraj vsemu. Pri takšnem minimalističnem videzu je pomembno predvsem to, da je majica kakovostnega materiala in lepega kroja.

Džins hlače

Džins hlače v klasičnem temnomodrem odtenku ustvarijo sproščen kontrast bolj elegantni jakni. Najlepše delujejo ravni ali nekoliko širši kroji, ki so trenutno zelo priljubljeni in hkrati izjemno udobni.

Črni mokasini

Stajling zaokrožijo črni mokasini, ki celotnemu videzu dodajo pridih prefinjenosti, hkrati pa ostanejo praktična izbira za vsak dan. To je obutev, ki jo lahko vedno izberete namesto visokih pet.

