Takšne obleke bomo to pomlad videvali povsod

Pomladni dnevi so pred vrati in z njimi prihaja čas lahkotnih materialov, pomladnih odtenkov in ženstvenih silhuet, ki poudarjajo naravno lepoto in samozavest. Ko temperature postanejo prijetnejše in sonce nežno ogreje kožo, posežemo po kosih, v katerih se počutimo svobodno, urejeno in hkrati sproščeno. Obleka je brez dvoma tisti kos garderobe, ki v enem samem koraku ustvari celoten videz, zato vam v nadaljevanju tega članka razkrivamo, kakšne bomo nosili letošnjo pomlad.

Preproste bele obleke

Bela obleka je klasika, ki izraža čistost in eleganco. Letos bodo v ospredju preprosti kroji brez pretiranih detajlov, ki dopuščajo, da zasijejo kakovostni materiali in lepa silhueta. Bela obleka je popolna izbira za mestne sprehode, kavo na soncu ali celo bolj posebne priložnosti.

Fotogalerija 1 / 7 / 7

Obleke s pasom

Obleke, ki poudarjajo pas, ostajajo ena najbolj priljubljenih izbir. Ne glede na to, ali gre za diskreten všit pas ali izrazit modni dodatek, takšen kroj v trenutku ustvari lepo definirano postavo. Posebej priljubljene bodo srajčne obleke s pasom, ki združujejo eleganco in sproščenost.

Fotogalerija 1 / 5 / 5

Romantične obleke

Volančki, čipka, prosojni rokavi in nežni pastelni odtenki bodo poskrbeli za pravo pomladno vzdušje. Romantične obleke prinašajo mehkobo in igrivost, hkrati pa ohranjajo prefinjen videz. Odlična izbira so za posebne priložnosti, praznovanja ali preprosto takrat, ko si želite nekoliko bolj sanjskega videza.

Fotogalerija 1 / 6 / 6

Obleke v kombinaciji črne in bele

Kontrast črne in bele nikoli ne razočara. Takšne obleke delujejo elegantno, sofisticirano in nekoliko bolj luksuzno. Geometrijski vzorci, subtilni kontrastni detajli ali preprosta razdelitev barv ustvarjajo močan vizualni učinek brez pretiravanja. Ta kombinacija je idealna za vse, ki prisegate na klasiko, a si vseeno želite opaznega videza.

Fotogalerija 1 / 6 / 6

Obleke s pikami

Pike ostajajo v modi tudi to sezono in dokazujejo, da je klasika zares večna. Ne glede na to, ali gre za drobne, komaj opazne pikice ali večji, izrazitejši vzorec, takšna obleka vedno deluje igrivo in ženstveno. Pike lahko kombinirate z enobarvnimi dodatki ali pa se poigrate z retronavdihom ter dodate rdečo šminko in elegantna sončna očala.

Fotogalerija 1 / 7 / 7

Preberite še: