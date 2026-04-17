Petek, 17. 4. 2026, 4.00

Nakupovalni vodnik

Gorčična barva je nova klasika, ki jo morate poznati

Avtor:
Taja Kaja Cekuta

Oblačila | Foto Guliverimage

Foto: Guliverimage

Gorčična barva se vrača v ospredje modnih trendov in osvaja garderobe vseh, ki prisegajo na eleganco z značajem. Gre za barvo, ki deluje minimalistično, a hkrati dovolj drzno, da popestri še tako preprost stajling. Lepo se kombinira z nevtralnimi toni, kot so bela, bež in črna, pa tudi z džinsom in naravnimi materiali. Zaradi svoje globine daje občutek topline in prefinjenosti, zato ni presenetljivo, da jo modni oblikovalci vključujejo v svoje najnovejše kolekcije. V nadaljevanju tega članka vam razkrivamo, na katerih kosih bomo letos barvo gorčice videvali najpogosteje.

Majice

Majice v gorčični barvi so popolna izbira za vse, ki želite v svoj vsakdan vnesti kanček barve, ne da bi pri tem pretiravali. Odlično se podajo h klasičnim kavbojkam ali elegantnim hlačam z visokim pasom, saj ustvarijo uravnotežen in moden videz. Posebej priljubljeni so preprosti kroji brez odvečnih detajlov, ki pustijo barvi, da pride do izraza.

Hlače

Hlače v barvi gorčice so nekoliko drznejša izbira, vendar izjemno učinkovita, če želite izstopati na eleganten način. Najbolje delujejo v kombinaciji z umirjenimi zgornjimi deli, kot sta bela srajca ali bež pulover. Kroji segajo od širokih hlač do bolj oprijetih modelov, kar pomeni, da lahko vsakdo najde nekaj zase.

Obleke

Obleke v gorčični barvi ne potrebuje veliko dodatkov. Zaradi izrazitosti delujejo samostojno in elegantno ne glede na kroj – ali gre za lahkotne poletne modele ali bolj strukturirane jesenske različice. Z dodatkom minimalističnih čevljev in torbice boste ustvarili dovršen videz, primeren za različne priložnosti. Z obleko v barvi gorčice boste zagotovo pritegnili poglede in poudarili svoj občutek za stil.

Do 24 obrokov brez obresti

Preverite ponudbo klimatskih naprav, pametnih ur, kosilnic, televizorjev, zvočnikov, prenosnih računalnikov, kamer in drugih izdelkov.
Modri Fon aprila

Pomlad je pravi čas za pameten prihranek: z mobitelom Samsung Galaxy A26 256 GB prihranite 129 EUR, s Samsungom Galaxy S26 Ultra 256 GB pa 225 EUR.
Paketi NEO

Izkoristite hitrost do 1 Gbit/s in si zagotovite najboljšo TV-izkušnjo v omrežju Telekoma Slovenije. Če optike še nimate, je rešitev NEO 5G prek mobilnega omrežja.