Gorčična barva se vrača v ospredje modnih trendov in osvaja garderobe vseh, ki prisegajo na eleganco z značajem. Gre za barvo, ki deluje minimalistično, a hkrati dovolj drzno, da popestri še tako preprost stajling. Lepo se kombinira z nevtralnimi toni, kot so bela, bež in črna, pa tudi z džinsom in naravnimi materiali. Zaradi svoje globine daje občutek topline in prefinjenosti, zato ni presenetljivo, da jo modni oblikovalci vključujejo v svoje najnovejše kolekcije. V nadaljevanju tega članka vam razkrivamo, na katerih kosih bomo letos barvo gorčice videvali najpogosteje.

Majice

Majice v gorčični barvi so popolna izbira za vse, ki želite v svoj vsakdan vnesti kanček barve, ne da bi pri tem pretiravali. Odlično se podajo h klasičnim kavbojkam ali elegantnim hlačam z visokim pasom, saj ustvarijo uravnotežen in moden videz. Posebej priljubljeni so preprosti kroji brez odvečnih detajlov, ki pustijo barvi, da pride do izraza.

Fotogalerija 1 / 5 / 5

Hlače

Hlače v barvi gorčice so nekoliko drznejša izbira, vendar izjemno učinkovita, če želite izstopati na eleganten način. Najbolje delujejo v kombinaciji z umirjenimi zgornjimi deli, kot sta bela srajca ali bež pulover. Kroji segajo od širokih hlač do bolj oprijetih modelov, kar pomeni, da lahko vsakdo najde nekaj zase.

Fotogalerija 1 / 4 / 4

Obleke

Obleke v gorčični barvi ne potrebuje veliko dodatkov. Zaradi izrazitosti delujejo samostojno in elegantno ne glede na kroj – ali gre za lahkotne poletne modele ali bolj strukturirane jesenske različice. Z dodatkom minimalističnih čevljev in torbice boste ustvarili dovršen videz, primeren za različne priložnosti. Z obleko v barvi gorčice boste zagotovo pritegnili poglede in poudarili svoj občutek za stil.

Fotogalerija 1 / 6 / 6

