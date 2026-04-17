Petek, 17. 4. 2026, 7.55

Izginila je sredi škandala z Epsteinom: po sedmih mesecih so našli Sarah Ferguson

Sarah Ferguson, Fergie | Foto Guliverimage

Nekdanja žena Andrewa Mountbattna-Windsorja, ki jo prav tako obtožujejo povezav z Jeffreyjem Epsteinom, se skriva v avstrijskih Alpah.

Prvič po sedmih mesecih, natančneje po 213 dneh, so v javnosti ujeli Sarah Ferguson, nekdanjo ženo Andrewa Mountbattna-Windsorja. Britanski tabloid The Sun je objavil fotografije nekdanje vojvodinje Yorške, ki so jih posneli v "mondenem smučarskem središču v Avstriji", kot so navedli, niso pa razkrili, za kateri kraj gre.

Po februarski aretaciji njenega moža, mlajšega brata britanskega kralja Karla III., se vrstijo pozivi, naj tudi sama razkrije, ali oziroma kako je bila povezana s pedofilom Jeffreyjem Epsteinom. V ZDA želijo, da o tem priča pred kongresom, saj se je v Epsteinovih dokumentih večkrat pojavilo njeno ime, ona pa se je po njihovi objavi zavila v molk in izginila iz javnosti.

Zadnjič se je na uradnem dogodku pojavila 16. septembra lani, ko se je z nekdanjim možem udeležila pogreba vojvodinje Kentske. Foto: Guliverimage

Razkošju se ni odpovedala

V javnosti in medijih se je nato veliko ugibalo o tem, kje je, britanski tabloidi so med drugim poročali, da se skriva na švicarski kliniki za duševno zdravje. Zdaj so jo fotografi odkrili v Avstriji, kjer po poročanju tabloida The Sun živi v razkošnem gorskem domovanju, katerega najem stane več kot dva tisoč evrov na dan.

Do 24 obrokov brez obresti

Do 24 obrokov brez obresti

Preverite ponudbo klimatskih naprav, pametnih ur, kosilnic, televizorjev, zvočnikov, prenosnih računalnikov, kamer in drugih izdelkov.
Modri Fon aprila

Modri Fon aprila

Pomlad je pravi čas za pameten prihranek: z mobitelom Samsung Galaxy A26 256 GB prihranite 129 EUR, s Samsungom Galaxy S26 Ultra 256 GB pa 225 EUR.
Paketi NEO

Paketi NEO

Izkoristite hitrost do 1 Gbit/s in si zagotovite najboljšo TV-izkušnjo v omrežju Telekoma Slovenije. Če optike še nimate, je rešitev NEO 5G prek mobilnega omrežja.