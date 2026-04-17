Nekdanja žena Andrewa Mountbattna-Windsorja, ki jo prav tako obtožujejo povezav z Jeffreyjem Epsteinom, se skriva v avstrijskih Alpah.

Prvič po sedmih mesecih, natančneje po 213 dneh, so v javnosti ujeli Sarah Ferguson, nekdanjo ženo Andrewa Mountbattna-Windsorja. Britanski tabloid The Sun je objavil fotografije nekdanje vojvodinje Yorške, ki so jih posneli v "mondenem smučarskem središču v Avstriji", kot so navedli, niso pa razkrili, za kateri kraj gre.

Po februarski aretaciji njenega moža, mlajšega brata britanskega kralja Karla III., se vrstijo pozivi, naj tudi sama razkrije, ali oziroma kako je bila povezana s pedofilom Jeffreyjem Epsteinom. V ZDA želijo, da o tem priča pred kongresom, saj se je v Epsteinovih dokumentih večkrat pojavilo njeno ime, ona pa se je po njihovi objavi zavila v molk in izginila iz javnosti.

Zadnjič se je na uradnem dogodku pojavila 16. septembra lani, ko se je z nekdanjim možem udeležila pogreba vojvodinje Kentske. Foto: Guliverimage

Razkošju se ni odpovedala

V javnosti in medijih se je nato veliko ugibalo o tem, kje je, britanski tabloidi so med drugim poročali, da se skriva na švicarski kliniki za duševno zdravje. Zdaj so jo fotografi odkrili v Avstriji, kjer po poročanju tabloida The Sun živi v razkošnem gorskem domovanju, katerega najem stane več kot dva tisoč evrov na dan.