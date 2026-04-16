B. G.

Četrtek,
16. 4. 2026,
4.00

Kaj to pomlad nosijo Skandinavke? Te trende je vredno posnemati.

Skandinavke | Foto Instagram

Ko govorimo o popolnem ravnovesju med modo in praktičnostjo, ženske z Danske, Norveške in Švedske vsako sezono znova dokazujejo, da znajo oblačenje prilagoditi vremenu in hkrati ostati modne in urejene. Njihov pristop k modi je sproščen, a premišljen – in prav zato so njihove pomladne oprave vedno videti sveže in navdihujoče.

Svetovne modne prestolnice imajo vsaka svoj prepoznaven slog. Francozinje slovijo po naravni eleganci, Italijanke po brezhibni urejenosti, Londončanke pa po drznosti. A ko gre za garderobo, ki bi jo najraje posnemali, pogosto zmaga prav skandinavski stil. Ta združuje minimalizem z igrivostjo, saj preproste kroje dopolnjujejo zanimivi detajli, barve in teksture.

Posebej opazen je njihov vpliv tudi na ulicah med tednom mode v Kopenhagnu, kjer je ulična moda skoraj enako pomembna kot modne revije, poroča znana modna publikacija Who What Wear. Skandinavke namreč ne sledijo trendom, ampak jih pogosto ustvarjajo. Kar je danes viralno na družbenih omrežjih, so one nosile že sezono prej. Zato ni presenetljivo, da se večina prav k njim obrača po navdih za pomladno garderobo.

1. Kariraste bluze

Bela bluza in kavbojke so sicer klasika, a Skandinavke jo to pomlad nadgrajujejo z vzorci, predvsem s karirastimi bluzami. Gre za zanimivo kombinacijo elegantne srajce in sproščene flanelaste estetike. Najpogosteje jih kombinirajo s širokimi hlačami ali voluminoznimi krili, rezultat pa je videz, ki je hkrati urejen in ležeren.

2. Žive, igrive barve

Ena izmed najbolj prepoznavnih značilnosti skandinavskega sloga je pogumno kombiniranje barv. Namesto nežnih pastelov letos stavijo na intenzivne in žive odtenke, ki jih med seboj plastijo in mešajo. Takšne oprave delujejo sveže, energično in zelo osebno – kot da vsaka kombinacija pripoveduje svojo zgodbo.

3. Sandali s polno peto 

Medtem ko nekateri še vztrajajo pri zaprtih čevljih, so Skandinavke že preklopile na pomladno obutev. Sandali s polno peto so postali njihova izbira, saj ponujajo stabilnost in so hkrati videti sofisticirano. Danes jih najdemo v različnih materialih – od lakiranega usnja do semiša in vzorcev – skupno pa jim je to, da so spredaj odprti in imajo zmerno višino pete.

4. Bucket torbe

Namesto majhnih torbic ali ogromnih nakupovalnih modelov Skandinavke posegajo po tako imenovanih bucket torbah. Te združujejo eleganco manjših torbic z uporabnostjo večjih, saj ponujajo dovolj prostora za vsakodnevne stvari. V zadnjih sezonah so postale vedno bolj priljubljene, njihova praktičnost pa jih uvršča med ključne modne dodatke.

5. Mornarski ovratniki

Po različno krojenih izrezih prihaja v ospredje nov detajl – mornarski ovratnik. Ta zanimiv element doda oblačilom poseben značaj, saj združuje sproščenost z rahlo formalnostjo. Pojavlja se tako na lahkotnih bluzah kot tudi na pleteninah in je bil eden izmed bolj opaznih trendov na tednu mode v Kopenhagnu.

6. Svilene kratke hlače

Čeprav so lanene kratke hlače stalnica poletja, Skandinavke letos posegajo po bolj nežni, skoraj "spalni" različici – svilenih ali čipkastih modelih. Na prvi pogled delujejo zelo lahkotno, a jih kombinirajo z debelejšimi pleteninami ali strukturiranimi kosi, kar ustvari zanimiv kontrast. Rezultat je videz, ki deluje sproščeno, a hkrati premišljeno.

Ob vsem tem pa se Skandinavke držijo še enega preprostega pravila, ki jih spremlja vedno in povsod: vsaki opravi dodajo lasten, oseben podpis. Skandinavski stil namreč ni le slepo sledenje trendom, ampak iskanje ravnovesja med njimi in lastnim slogom, kar pomeni, da oblačila vedno nosijo na način, ki je hkrati moden, praktičen in samosvoj.

