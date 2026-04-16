Avtorji:
K. M., STA

Četrtek,
16. 4. 2026,
11.27

vlada seja ministrica Valentina Prevolnik Rupel

Prevolnik Rupel o čakalni vrsti pred ZD Borovnica: To ni dopustno

Valentina Prevolnik Rupel | Foto STA

Foto: STA

Po oceni ministrice za zdravje, ki opravlja tekoče posle, Valentine Prevolnik Rupel je bilo sredino dogajanje pred Zdravstveno postajo Borovnica, kjer se je zaradi vpisovanja pri novi zdravnici naredila dolga čakalna vrsta, neprimerno in nedopustno. "Naloga zdravstvenega doma je, da prenos organizira tako, da ljudje ne čakajo," je poudarila.

"Vlada je danes sprejela uredbo o programih storitev obveznega zdravstvenega zavarovanja in obsegu sredstev za leto 2026. Ker dogovor med plačnikom in izvajalci ni bil dosežen, smo morali sprejeti uredbo. Uredba temelji na uredbi iz leta 2025. Sprejeli smo nekatere ukrepe, ki posodabljajo zdravstveni sistem," je povedala Prevolnik Rupel.

Eden teh ukrepov je uvedba paliativnih timov v vseh regijah Slovenije, uvajajo novo cepljenje za dojenčke proti respiratornim sincicijskim virusom, ki bo brezplačno, prenavljajo program Zora za testiranje raka na materničnem vratu ...

Prevolnik Rupel: Prenos se mora organizirati tako, da ljudje ne čakajo

Prevolnik Rupel je spregovorila tudi o dolgi čakalni vrsti pred ZD Borovnica. "Take dogodke smo že videli v drugih občinah, a ne vedno. To je stvar organizacije, komunikacije. To, kar se je zgodilo v Borovnici, ocenjujem kot zelo slab organizacijski korak," je komentirala Prevolnik Rupel.

Predlaga, da po upokojitvi določenega zdravnika ZD uredi avtomatski prenos vseh kartotek na novega zdravnika, potem pa lahko pacienti kasneje zamenjajo zdravnika. "Vsaj 80 zdravnikov se na leto zamenja in ponekod so to lahko uredili," je še dejala. 

V občini Borovnica se je upokojila zdravnica s koncesijo. V Zdravstvenem domu Vrhnika so zato zaposlili novo zdravnico, ki je z opredeljevanjem bolnikov začela v sredo ob sedmih zjutraj, pred zdravstveno postajo Borovnica pa je zato nastala dolga čakalna vrsta. 

Po veliko zdravstvenih domovih se menjajo zdravniki, naloga zdravstvenega doma pa je, da prenos organizira tako, da ljudje ne čakajo, je pred današnjo sejo vlade, ki opravlja tekoče posle, poudarila Prevolnik Rupel.

"To, kar se je zgodilo včeraj, ni primerno, ni dopustno. Če bi bilo tako vsakič, ko se zdravnik zamenja, bi imeli velikokrat čakalne vrste pred zdravstvenimi domovi. Ampak očitno v tem zdravstvenem domu niso pravilno organizirani. Imamo dobre prakse v številnih zdravstvenih domovih, kjer teh čakalnih vrst ob menjavi zdravnikov ni," je ocenila. Poudarila je, da so za vse zdravstvene domove odgovorne občine.

"Rešitev je več"

Glede možnih rešitev, kako zmanjšati čakalne vrste ob opredeljevanju pacientov, pa meni, da je teh več. Zdravstveni dom lahko informacijo glede opredeljevanja pacientov pri novem zdravniku objavi na spletu. Možna rešitev bi bila tudi, da bi se vse paciente, ki so opredeljeni pri zdravniku, ki odhaja, avtomatično preneslo na novega zdravnika, pacientu pa bi ostala možnost, da se naknadno izpiše. Tako bi pravica do izbire zdravnika še vedno ostala na strani pacienta.

Na vprašanje, ali meni, da je bila odhajajoča vlada v prejšnjem mandatu uspešna pri krepitvi javnega zdravstva, pa je odgovorila: "Absolutno, da ja."

Kot je poudarila, je ustavno sodišče potrdilo večino zakonodajnih odločitev, sprejetih v mandatu prejšnje vlade, narašča tudi število zdravnikov in sester. "Čakalne dobe na prvi pregled so se skrajšale. Število nedopustno čakajočih pa je padlo, čeprav se je število pacientov v sistemu povečalo," je še poudarila Prevolnik Rupel.

