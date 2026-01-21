Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?

Taja Kaja Cekuta

Sreda, 21. 1. 2026, 4.00

7 ur, 15 minut

Dokazala je, da za eleganco potrebujete le tri kose

Avtor:
Taja Kaja Cekuta

Anna Bernmark

Foto: Instagram

Modna vplivnica Anna Bernmark je predstavila eleganten stajling, ki ga lahko z lahkoto uvrstimo v tako imenovani stil starega denarja, brezčasen slog, ki trenutno odmeva po vsem svetu. Temelji na minimalizmu, kakovostnih materialih in premišljenih detajlih, ki celoten videz povzdignejo na višjo raven. V nadaljevanju članka razkrivamo, kako lahko tudi sami ustvarite podoben stajling, kot ga nosi Anna.

Osnova stajlinga je kratka bela obleka z zlatimi gumbi, ki deluje izjemno elegantno in čisto. Ključnega pomena je material iz debelejšega blaga, idealno takšnega, kot se uporablja pri suknjičih. Tak material lepše drži obliko, deluje bolj luksuzno in daje celotnemu videzu urejen pridih. Zlati gumbi dodajo kontrast in delujejo kot prefinjen modni poudarek.

Anna je svoj stajling dopolnila s klasično črno torbico znamke Chanel, ki velja za simbol brezčasne elegance. Cene takšnih torbic se gibljejo v razponu več tisoč evrov, a to še zdaleč ne pomeni, da je tak stil nedosegljiv. Vedno obstajajo cenovno dostopne alternative, ki z minimalističnim dizajnom in kakovostnim videzom ustvarijo enak učinek. Pomembno je, da je torbica preprosta, strukturirana in brez odvečnih detajlov, saj je prav v tem čar estetike starega denarja.

Kontrast med črno in belo je pika na i celotnemu stajlingu. Črni salonarji se čudovito zlijejo z belo obleko in ustvarijo prefinjen, ženstven videz. Gre za kos, ki vizualno podaljša silhueto in brez pretiravanja doda kanček glamurja. Črni salonarji so obvezen kos vsake ženske garderobe, še posebej za tiste, ki prisegajo na eleganco, klasiko in brezčasne modne kombinacije.

