Karirast vzorec ne gre nikoli iz mode in letos ga bomo videvali še pogosteje kot običajno. Mnoge modne znamke so ga postavile v ospredje spomladanskih kolekcij in mu dale svežino z novimi kroji, barvnimi kombinacijami in sodobnimi materiali. Karirast vzorec se vrača kot simbol urejenosti, elegance in hkrati sproščenega vsakdana. V nadaljevanju tega članka vam razkrivamo, na katerih kosih ga bomo najpogosteje videvali in kako ga vključiti v svojo garderobo.

Hlače s karirastim vzorcem

Kariraste hlače bodo letos eden ključnih kosov prehodnega obdobja. Najpogosteje jih bomo videvali v ravnem ali rahlo razširjenem kroju, ki deluje zelo minimalistično in hkrati udobno. Odlično se podajo k enobarvnim topom, pleteninam ali klasičnim srajcam. Za vsakdan jih lahko kombinirate s supergami, za bolj urejen videz pa z mokasini ali gležnjarji. Kariraste hlače so kos, ki v trenutku povzdigne še tako preprost stajling.

Krila s karirastim vzorcem

Karirasta krila bodo letos igrala pomembno vlogo predvsem v ženstvenih in elegantnih kombinacijah. Mini, midi ali plisirana različica se odlično podajo k osnovnim majicam, lahkim puloverjem ali strukturiranim suknjičem. Spomladi bodo posebej priljubljene kombinacije z balerinkami ali nizkimi škornji, ki ustvarijo brezčasen in zelo urejen videz. Karirasto krilo je popolna izbira za vse, ki želijo klasičen kos z modernim pridihom.

Srajce s karirastim vzorcem

Karirasta srajca ostaja nepogrešljiv kos, a jo bomo letos nosili na bolj dodelane načine. Namesto ležernih kombinacij z džinsom jo lahko vključite v poslovno sproščene videze ali jo nosite kot lahek zgornji sloj čez top. Posebej modne bodo mehkejše tkanine in bolj minimalistični vzorci, ki delujejo elegantno in ne preveč robustno. Karirasta srajca je idealna za plastenje in prehodne temperature.

Obleke s karirastim vzorcem

Kariraste obleke bodo prava izbira za tiste, ki si želijo urejenega videza brez veliko razmišljanja. Najbolj priljubljene bodo srajčne obleke, oprijeti kroji in lahkotne midi dolžine. Takšna obleka deluje zelo dovršeno že sama po sebi, zato jo lahko kombinirate z minimalnimi dodatki. Primerna je tako za službo kot za sproščene spomladanske opravke ali kavo v mestu. Karirast vzorec obleki doda značaj, obenem pa ohranja klasično eleganco.

