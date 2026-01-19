V modo občasno vstopijo kosi, ki jih še pred kratkim ne bi nikoli povezali z estetiko, eleganco ali vsakdanjim stilom. Balaklava je eden izmed njih. Nekoč izključno funkcionalen kos za mraz in ekstremne razmere, danes pa presenetljivo moden dodatek, ki ga vidimo tako na modnih brveh kot ulicah. Prav ta nepričakovan preobrat ji daje poseben čar in razlog, da je postala eden najopaznejših zimskih trendov letošnje zime.

Kako balaklavo vključiti v svoj stil?

Pri balaklavi velja pravilo manj je več. Ker gre za izrazit kos, jo je najlepše kombinirati s preprostimi, čistimi linijami. Odlično se poda k dolgim plaščem, ohlapnim suknjičem ali minimalističnim bundam. Če želite bolj umirjen videz, jo lahko nosite rahlo spuščeno, tako da deluje skoraj kot kapa ali šal. Zelo elegantna pa je tudi v monokromatskem videzu, kjer se barva balaklave ujema s plaščem ali puloverjem. Tako postane del celote in ne deluje kot dodatek, ki preveč izstopa.

Katere barve so najboljša izbira?

Če z balaklavo šele vključujete v svojo garderobo, so nevtralni odtenki najboljša odločitev. Bež, umazano bela, siva, črna ali temnorjava so brezčasne in elegantne ter se zlahka vključijo v večino garderobe. Za bolj trendovski videz lahko posežete po nežnih pastelih ali globljih zimskih barvah, kot so temnozelena, bordo ali čokoladno rjava, ki delujejo toplo in zelo modno.

Material naredi razliko

Ker balaklavo nosite neposredno ob obrazu, je material izjemno pomemben. Najlepša izbira so mehki, kakovostni materiali, kot so volna, merino ali kašmir. Takšne balaklave ne dražijo kože in hkrati delujejo bolj prefinjeno. Preveč grobi ali sintetični materiali lahko hitro pokvarijo celoten vtis, zato je vredno izbrati kos, ki deluje premišljeno in kakovostno, ne le praktično.

Elegantna ali sproščena kombinacija

Čeprav ima balaklava športne korenine, jo je danes zelo enostavno vključiti tudi v eleganten videz. Kombinacija z volnenim plaščem, usnjenimi rokavicami in minimalistično torbo deluje zelo estetsko dovršeno. Po drugi strani pa se odlično poda tudi k bolj sproščenemu urbanemu slogu s toplimi bundami, džinsom in robustnimi čevlji.

