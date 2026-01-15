Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?

Pregled dneva

TV spored

Vreme

Vreme
Taja Kaja Cekuta

15. 1. 2026,
Bambi vzorec je nova modna obsesija, ki jo bomo letos videvali povsod

Foto: Profimedia

Foto: Profimedia

Živalski vzorci so v modi že leta in se vsako sezono vračajo v nekoliko drugačni obliki. Medtem ko smo lansko leto največ posegali po izrazitem tigrastem in drznem zebrinem vzorcu, letos v ospredje stopa nekaj bolj nežnega in prefinjenega. Bambi vzorec, navdihnjen z naravnimi odtenki in minimalističnimi detajli, je v zadnjih mesecih preplavil družbena omrežja ter osvojil modne navdušenke po vsem svetu. Če vas zanima, kako ga bomo letos nosili in kako ga z lahkoto vključiti v vsakodnevni modni slog, berite članek naprej.

Kaj sploh je bambi vzorec?

Bambi vzorec črpa navdih iz naravnih tonov jelenove dlake. Gre za kombinacijo toplih rjavih, bež in karamelnih odtenkov, pogosto z nežnimi pikami ali rahlim kontrastom. V primerjavi z drugimi živalskimi vzorci deluje veliko bolj umirjeno, nežno in brezčasno. Prav zato je idealna izbira za vse, ki si želite trend vključiti v garderobo na minimalističen in eleganten način.

Zakaj je letos tako priljubljen?

V času, ko se moda vedno bolj vrača k naravnosti, trajnosti in preprostosti, bambi vzorec popolnoma zadene bistvo. Deluje mehko, toplo in naravno, brez potrebe po pretiranem izpostavljanju. Na družbenih omrežjih ga videvamo na plaščih, pleteninah, krilih, torbicah in celo čevljih, pogosto kombiniranega z osnovnimi kosi v nevtralnih barvah. Ravno ta vsestranskost je razlog, da je postal eden najbolj zaželenih vzorcev letošnje sezone.

Kako ga vključiti v vsakodnevni slog?

Če z živalskimi vzorci običajno niste najbolj pogumni, je bambi vzorec odlična vstopna točka. Začnite z dodatki, kot so torbica, pas ali šal v tem vzorcu in stajling boste z lahkoto popestrili. Za bolj pogumne pa so tukaj plašči, suknjiči ali krila, ki jih zlahka kombinirate z belimi srajcami, pleteninami in klasičnimi kavbojkami. Ključ je v ravnovesju – naj bo bambi vzorec osrednji kos, ostalo pa naj ostane preprosto.

Elegantno, a brez napora

Kar je pri bambi vzorcu najlepše, je njegova sposobnost, da stajling deluje dodelano, brez občutka pretiranosti. Odlično se ujame z zlatim nakitom, usnjenimi kosi in toplimi materiali, kot so volna, kašmir in pletenine. To je zagotovo vzorec, ki ne kriči po pozornosti, ampak jo pritegne na tih in samozavesten način.

