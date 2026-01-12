Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?

Jennifer Lopez slavni stajling zlati globusi rdeča preproga moda

Zlati globusi: večer glamurja, ki vsako leto narekuje modne smernice

Jennifer Lopez | Jennifer Lopez v drzni prosojni obleki | Foto Profimedia

Jennifer Lopez v drzni prosojni obleki

Foto: Profimedia

Iz Los Angelesa tudi letos prihajajo utrinki z ene najbolj pričakovanih podelitev v svetu filma in televizije. Zlati globusi vsako leto združijo največja igralska imena, ki že pred samo podelitvijo poskrbijo za obilico modne pozornosti. Rdeča preproga ponuja raznolik nabor videzov, ki pritegnejo poglede z vsega sveta. Zvezdniki s svojimi stajlingi letos narekujejo trend svetlih in pastelnih barv, ki jih lahko z lahkoto vključite v svoj modni slog. Prav tako v ospredje stopajo prosojni kosi, kar dokazuje tudi obleka Jennifer Lopez.

Pastelne barve

Pastelni odtenki so letos zavzeli rdečo preprogo in dokazali, da nežne barve ostajajo stalnica večernega glamurja. Emma Stone je navdušila v pastelno rumeni dvodelni obleki, ki je delovala lahkotno in hkrati izjemno elegantno. V svetlo roza odtenku je zablestela Zoë Kravitz, ki je z minimalističnim krojem poudarila prefinjenost pastelne palete ter dokazala, da so takšni toni popolna izbira tudi za najbolj prestižne dogodke.

Emma Stone | Foto: Guliverimage Emma Stone Foto: Guliverimage

Zoë Kravitz  | Foto: Guliverimage Zoë Kravitz  Foto: Guliverimage

Bela eleganca

Bela barva je na letošnjih zlatih globusih simbolizirala brezčasno eleganco in čisto estetiko. Amanda Seyfried je navdušila z dovršeno belo obleko, ki je izžarevala klasičen hollywoodski glamur, medtem ko je Pamela Anderson s svojo izbiro poudarila naravno lepoto in preprostost. Bela se tako znova uveljavlja kot barva, ki ne potrebuje dodatnih okraskov, da bi pustila močan vtis.

Amanda Seyfried  | Foto: Guliverimage Amanda Seyfried  Foto: Guliverimage

Pamela Anderson  | Foto: Guliverimage Pamela Anderson  Foto: Guliverimage

Prosojne obleke

Prosojni materiali so na rdeči preprogi tudi letos igrali pomembno vlogo. Jennifer Lopez je v prosojni obleki znova dokazala, da čudovito združuje drznost in eleganco, medtem ko je Jennifer Lawrence ta trend predstavila v nekoliko bolj ženstveni in umirjeni, a še vedno zelo zapeljivi različici. Prosojne obleke tudi letos ostajajo trend, ki poudarja samozavest.

Jennifer Lopez | Foto: Guliverimage Jennifer Lopez Foto: Guliverimage

Jennifer Lawrence  | Foto: Guliverimage Jennifer Lawrence  Foto: Guliverimage

Zlata in srebrna barva bosta tudi letos v ospredju

Metalni odtenki so letos zasijali v vsej svoji veličini. Kate Hudson je očarala v srebrni obleki, ki je delovala nadvse glamurozno. Na drugi strani je Rhea Seehorn izbrala zlato barvo, ki je njenemu videzu dodala toplino in razkošje. Zlata in srebrna ostajata nepogrešljivi izbiri za večerne priložnosti.

Kate Hudson  | Foto: Profimedia Kate Hudson  Foto: Profimedia

Rhea Seehom | Foto: Profimedia Rhea Seehom Foto: Profimedia

Bleščic ne bomo nosili le za praznike

Bleščeči materiali dokazujejo, da niso več namenjeni zgolj prazničnemu času. Dakota Fanning je v svetli bleščeči obleki ustvarila pravljičen videz, medtem ko je Miley Cyrus v črni obleki z bleščicami pokazala temnejšo, bolj drzno plat glamurja. Bleščice tako postajajo vsestranski modni element, ki je primeren za vse priložnosti.

Dakota Fanning  | Foto: Profimedia Dakota Fanning  Foto: Profimedia

Miley Cyrus | Foto: Guliverimage Miley Cyrus Foto: Guliverimage

Črna čipka za pridih glamurja

Črna čipka je na rdeči preprogi znova potrdila svoj status zapeljive klasike. Sarah Snook je v obleki s črno čipko poskrbela za prefinjen, a hkrati dramatičen videz. Njen stajling je popolno odražal ravnovesje med eleganco in skrivnostnostjo, ki jo črna čipka vedno znova prinaša.

Sarah Snook | Foto: Profimedia Sarah Snook Foto: Profimedia

