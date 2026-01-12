Zlati globusi: to so letošnji zmagovalci

Na podelitvi zlatih globusov sta med filmi po osvojenih nagradah slavila Ena bitka za drugo in Hamnet.

V Los Angelesu so v nedeljo zvečer podelili zlate globuse, ki v filmski selekciji pogosto napovejo tudi poznejše dobitnike oskarjev. Letošnja favorita sta tako postala filma Ena bitka za drugo in Hamnet, prvi je osvojil zlati globus za najboljšo komedijo ali glasbeni film, drugi pa za najboljši dramski film.

Ena bitka za drugo je osvojil tudi zlate globuse za režijo in scenarij (Paul Thomas Anderson) in najboljšo stransko igralko (Teyana Taylor), Hamnet pa še nagrado za najboljšo glavno igralko, ki jo je odnesla Jessie Buckley.

Med serijami je s štirimi zlatimi globusi največ uspeha požela serija Adolescenca, s po dvema sta sledili The Pitt in The Studio. Letos so sicer prvič podelili tudi zlati globus za najboljši podkast, tega je dobila komičarka Amy Poehler za svoj podkast Good Hang With Amy Poehler.