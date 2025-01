Zlati globusi 2025: Kaj so zvezdnice in zvezdniki nosili na rdeči preprogi?

Prvo nedeljo v novem letu se je v Los Angelesu odvijala 82. podelitev zlatih globusov. Dogodek slavi najopaznejše filmske in televizijske projekte leta, začel pa se je s slavno rdečo preprogo, kjer so zvezdniki zablesteli in pritegnili pozornost z izvirno izbiro stajlingov. To je vsekakor pravi modni spektakel, ki ga mnogi radi spremljajo. V modnem smislu je bilo mogoče zaslediti veliko glamurja, drame in tudi elegance. V nadaljevanju si lahko ogledate, kako so bili znani obrazi videti na tem posebnem večeru.