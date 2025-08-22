Kapetan šampionske Olimpije se zdaj sooča z igranjem pri 40 stopinjah Celzija

"Nekaj novega je predvsem ta vročina, ki precej vpliva. V 60., 70. minuti se že pozna, da ni več istega ritma v igri kot na začetku tekme," je v pogovoru za Siol Sportal prek videoklica iz Al Aina, iz emirata Abu Dabi, svojo prvo tekmo v ligi Združenih arabskih emiratov opisal Marcel Ratnik. Enaindvajsetletnik s prekmurske Tišine, ki je v pretekli sezoni z ljubljansko Olimpijo postal slovenski prvak, drugih težav s prilagajanjem na nov klub in novo okolje nima. Al Ain je zanj le stopnička do ene največjih evropskih lig, pravi. "To bo vedno ostalo v meni. In tudi razmišljam v tej smeri, da se vrnem v Evropo, ko se mi tu izteče pogodba. Upam, da bom lahko igral na najvišji ravni."

Marcel Ratnik je bil spomladi z Olimpijo državni prvak. Foto: www.alesfevzer.com Marcel Ratnik je s kapetanskim trakom spomladi z Olimpijo postal slovenski državni prvak. Konec maja je na presenečenje mnogih prestopil v Al Ain, prvoligaša iz Abu Dabija iz lige Združenih arabskih emiratov. Pretekli konec tedna je za Al Ain odigral prvo tekmo v domačem prvenstvu. "Nova izkušnja. Mislim, da smo sezono začeli dobro. Zadovoljen sem s svojo igro in igro ekipe." Z 2:1 so premagali Al Bataeh. "Nekaj novega je predvsem ta vročina, ki precej vpliva. V 60., 70. minuti se že pozna, da ni več istega ritma v igri kot na začetku tekme. A se bo treba navaditi tudi na to, saj bo taka vročina celotno sezono." Še v večernih urah so temperature blizu 40 stopinj Celzija.

Marcel Ratnik o prvi tekmi v ligi Združenih arabskih emiratov:

Al Ain je 14-kratni prvak Emiratov

Marcel Ratnik Foto: Global game media Nogomet v Emiratih ni tako priljubljen, kot smo vajeni v Evropi. "Stadioni niso polni, a je bilo na prvi tekmi vseeno dosti ljudi. Seveda si želim, da bi bili stadioni polni. To si želi vsak nogometaš. Upam, da si bomo z dobrimi predstavami to zaslužili in bo navijačev več." V pretekli sezoni je bil Al Ain šele peti v ligi, sicer gre za 14-kratnega prvaka Združenih arabskih emiratov. "Naše želje so, da to sezono osvojimo vse tri lovorike – ligo in še dva pokala. To so ambicije kluba. Upam, da se bomo na koncu skupaj veselili."

Po prvi tekmi in še proti enemu šibkejših nasprotnikov težko oceni raven nogometa v državi. "Ni pa tako kot marsikdo govori, da je zelo slabša liga. Posamezniki so dobri. Dosti je tujcev in ti vsi so kakovostni." V celotni regiji, še posebej v sosednji Savdski Arabiji, se je raven nogometa zaradi velikih vlaganj v zadnjih petih letih zagotovo dvignila. "Sem prihaja tudi veliko igralcev, ki so bili v Evropi na visoki ravni, zato se je liga že dvignila."

"Ko sem priletel sem, sem bil malo v šoku"

Če so v te države najprej odhajali nogometaši proti koncu kariere, je zdaj vse več tudi mlajših, kot je 21-letni Ratnik. Njegova odločitev nas je konec maja vseeno presenetila. "Mogoče tudi sam na začetku nisem bil povsem za to, a sem se po premisleku in pogovoru z družino odločil, da prestopim v Al Ain." Vprašamo še, ali so bile visoke temperature pomislek za prestop. "Iskreno, takrat o tem nisem razmišljal. Ko pa sem priletel sem, sem bil malo v šoku. Pristal sem okoli polnoči, in ko sem stopil iz letala, je udarila vročina. Še nikoli prej nisem bil v Emiratih."

"Upam, da bom lahko igral na najvišji ravni"

Marcel Ratnik je pripravljen na trdo delo v Al Ainu. Foto: Global game media

Še vedno si želi nekega dne priti v eno največjih evropskih lig. "To bo vedno ostalo v meni. Razmišljam v tej smeri, da ko se mi tu izteče pogodba, se vrnem v Evropo. Upam, da bom lahko igral na najvišji ravni." Ne obremenjuje se s tem, da je zaradi igranja stran od Evrope manj na očeh ljudi iz največjih evropskih klubov in lig. "Moram samo narediti svoje delo, odigrati vsako tekmo na sto odstotkih, vsak trening dati svoj maksimum. Če bom tako delal, se bo na koncu povrnilo."

V prvi postavi nogometaši iz osmih držav

Na prvi tekmi domače lige so zmagali. Foto: Global game media V Al Ainu je del zelo mednarodne ekipe. Na prvi tekmi so bili v prvi enajsterici nogometaši iz osmih držav. "Mogoče mi je bilo na začetku malo lažje, da sta zraven še dva igralca z Balkana, tudi enako stara. Tudi trener in pomočnik sta iz Srbije. Ni bilo težko. Vsi v slačilnici so mi pomagali in sem se hitro vklopil. Nisem imel težav." Novi glavni trener je 48-letni Vladimir Ivić, nekdanji nogometaš, ki je pred tem vodi Paok, Maccabi Tel Aviv in Krasnodar. "Dobro se razumeva. Upam, da bo tako tudi ostalo." Ne igrajo nogometa, ki njemu najbolj ustreza, "a se je treba privaditi".

Vesel, da je igral na klubskem SP, a obenem tudi razočaran

Z Al Ainom je junija nastopil na klubskem SP. Foto: Global game media Časa za privajanje na slog igre in nove soigralce ni imel veliko. Prvo tekmo domače lige je odigral po dveh mesecih in pol, a je že junija z Al Ainom igral na klubskem svetovnem prvenstvu, tudi proti Juventusu in Manchester Cityju. "Vesel sem, da sem bil del tega. Malokdo lahko pride do takih tekem. Je pa res, da sem bil tudi kar precej razočaran, ker nisem mogel pomagati reprezentanci U21 na evropskem prvenstvu. To sem si res želel." To je bil vrhunec te generacije, ki si ga je z njegovo pomočjo izborila v kvalifikacijah.

Fant iz prekmurske vasi se navaja na morje in puščavo

Marcel Ratnik Foto: Global game media "Ko sem prišel sem, sem bil v Emiratih samo tri ali štiri dni, nato pa smo že odpotovali na prvenstvo v Ameriko. Po končanem klubskem prvenstvu smo bili prosti in sem lahko za tri tedne odšel domov. Šele zdaj se bom počasi ustalil tu," svoje na trenutke tudi noro poletje opisuje Ratnik. "Za zdaj še nimam stanovanja. To bo uredil klub. Veliko nas je novih igralcev in članov štaba. Upam, da se bo to čim prej rešilo."

Za zdaj tako biva v hotelu v Al Ainu. "Ta je uro stran od Abu Dabija in dobro uro stran od Dubaja." Čeprav bi si mislili, da je doživel šok, ko je prišel iz zelene podeželske Tišine v Prekmurju v bogate Emirate s stolpnicami med morjem in puščavo, "ni bil velik šok, saj sem šest let živel v Ljubljani. Tudi Ljubljana je veliko mesto. S tem res nimam težav. Tu v Al Ainu pravzaprav niti ni toliko stolpnic kot v Dubaju. Tu je bolj mirno, bolj pristno, ni tako turistično kot v Dubaju in Abu Dabiju."

Kako se je fant s Tišine privadil na Abu Dabi:

"Zunaj je težko zdržati, bolje je notri pod klimatsko napravo"

Večino treningov in tekem imajo zvečer. Foto: Global game media S privajanjem na drugačno kulturo ne bo imel težav, pravi. Pravega časa za raziskovanje Emiratov še ni imel. "Za zdaj je zame samo nogomet. Urediti moram še stanovanje in avtomobil. Lahko bi sicer šel s taksijem, a v Al Ainu tako ali tako ni veliko videti." Zaradi že omenjene vročine se tudi sicer raje drži v hotelu. "Nisem kaj dosti zunaj, samo zjutraj in zvečer na treningu. Zunaj je težko zdržati, bolje je notri pod klimatsko napravo." Trenirajo in igrajo na prostem, so pa treningi na zelenici običajno v večernih urah. "Imamo dobre terene. Trening center je odličen. Imamo tudi svoj fitnes. Sem zadovoljen."

Nekdanji kapetan Olimpiji pošilja dobre želje v play-offu konferenčne lige

Marcel Ratnik Foto: Global game media Seveda spremlja tekme in dogajanje v svojem nekdanjem klubu Olimpiji, ki je nedavno že menjala trenerja. "Ker sem dve uri spredaj, je včasih malo težje pogledati tekmo v živo. Na začetku je bilo res malo burno, ampak upam, da se bodo stvari zdaj ustalile, da se bodo vrnili na pot, na kateri smo bili v prejšnji sezoni." Tudi njemu je hudo, da so zeleno-beli izpadli v prvem krogu kvalifikacij za ligo prvakov. To, da jim ni uspelo zadržati trenerja Victorja Sancheza, je bilo očitno usodno.

"Res sem bil razočaran, ko so izpadli že v prvem krogu. Upam, da bodo vsaj zdaj premagali Noah, kot smo mi lani Rijeko, in prišli v konferenčno ligo. Res jim želim, da pridejo v skupinski del." Iz lastne izkušnje lahko tudi potrdi, kako pomembno je, da se lahko na evropskih tekmah pokažeš svetu. "Vsak si želi igrati tekme na evropski ravni. Vem, kako je, da imaš dve tekmi na teden. Vsak si želi igrati tekme. Ni igralcev, ki bi si želeli le trenirati. Res si želim, da bodo prišli v skupinski del in bodo lahko igrali proti močnim evropskim klubom." Sam bo to sezono z Al Ainom igral le tekmo na teden, saj se po petem mestu v lanski sezoni klub ni uvrstil v mednarodna tekmovanja.