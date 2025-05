Kapetan Olimpije presenetil z izborom, nov udarec za slovensko reprezentanco?

Poletni prestopni rok bi lahko pošteno prevetril šampionsko zasedbo Olimpije. Velikega zanimanja sta deležna najboljši igralec in prvi strelec 1. SNL Raul Florucz ter slovenski reprezentančni vratar Matevž Vidovšek, podobno pa velja tudi za branilca Marcela Ratnika. Pri 21 letih se lahko pohvali z zelo bogatimi izkušnjami in zrelostjo. Postal je težko nadomestljiv steber obrambe zeleno-belih, a tudi slovenske izbrane vrste do 21 let, ki se že pripravlja na Euro na Slovaškem.

Pri 21 letih se lahko pohvali že s 109 nastopi v 1. SNL. Foto: www.alesfevzer.com

Čeprav bi samozavestni branilec iz Tišine, ki kot vzornika doživlja nekdanjega kapetana španske reprezentance in madridskega Reala Sergia Ramosa, sam najraje nadaljeval kariero v španskem prvenstvu, vsaj tako je razmišljal pred meseci v Sobotnem intervjuju, se bo v prihodnji sezoni spopadel s povsem drugačnimi izzivi na drugem koncu sveta.

Po poročanju Nogomanie se namreč odpravlja v ZAE, kjer bo sklenil pogodbo z Al Ainom, bogati arabski klub pa bo zanj plačal Olimpiji dobra dva milijona evrov. Ratnik bo vstopil v sanjski svet finančnega obilja, saj ga čaka letna plača, izražena s sedemmestno številko. Takšen pa je bil tudi njegov cilj. ''Najbolj si želim iti v tujino, ker bi bil rad po končani nogometni karieri finančno preskrbljen za vse življenje. Da mi ne bi bilo treba potem delati in bi lahko pri 35 letih samo še užival. In si rekel, da sem svoje v življenju že naredil,'' je pred meseci povedal v intervjuju za Sportal.

Na klubskem SP ali Euru do 21 let?

Mladi Ratnik, ki šele vstopa v najboljša leta, nanj pa bi lahko v prihodnje računal tudi selektor članske izbrane vrste Matjaž Kek, bo tako zapustil Olimpijo. V zadnjih dneh se z mlado reprezentanco do 21 let pripravlja na Euro na Slovaškem, a se poraja vprašanje, ali bo sploh nastopil v državnem dresu.

Al Ain bo namreč prihodnji mesec kot lanskoletni zmagovalec azijske lige prvakov eden izmed 32 udeležencev spektakularnega razširjenega svetovnega klubskega prvenstva v ZDA, na katerem se želi klub iz ZAE predstaviti v najmočnejši ligi. Ker je Fifa ugodila prošnji udeležencev, da bi lahko okrepili svoje vrste v poletnem prestopnem roku že v začetku junija, bi tako lahko Al Ain pravočasno registriral za nastop na ameriških tleh tudi mladega Slovenca.

Al Ain bo na SP nastopil v skupini G z Manchester Cityjem (na sliki najboljši strelec Cityja Erling Haaland), Juventusom in maroškim Wydadom. Foto: Reuters

Če bi klub vztrajal pri tem, da ima nastop na klubskem SP prednost pred Eurom do 21 let, bi mlada slovenska reprezentanca prejela nov udarec. Na Slovaškem je želela po zgodovinskem dosežku, ko se je prvič uvrstila na tako veliko tekmovanje prek kvalifikacij, v katerih je prehitela celo Francijo in Avstrijo, nastopiti na Euru v najmočnejši zasedbi, a se je selektorju Andreju Razdrhu in njegovemu predhodniku, zdaj pa direktorju Milenku Ačimoviću, porušil načrt.

Benjamin Šeško in Žan Vipotnik, standardna A-reprezentanta, ki bi lahko zaradi "mladosti" nastopila tudi na Euru do 21 let, ne bosta poleg. Zaradi nastopa na klubskem SP bo manjkal tudi Nejc Gradišar (Al Ahly), David Flakus Bosilj (Real Murcia) bo manjkal zaradi dodatnih kvalifikacij za preboj v drugo ligo v Španiji, Erik Kojzek (Wolfsberger) pa se je tik pred zdajci odločil za nadaljevanje kariere v dresu Avstrije.

Marcel Ratnik je pred sklenitvijo zelo donosne pogodbe z arabskim klubskim velikanom Al Ain. Foto: www.alesfevzer.com

Ne bo pa na Slovaškem oslabljen le napad. V obrambi bosta manjkala poškodovana Marko Ristić in Jan Đapo, po novem pa bi lahko zadnja vrsta ostala tudi brez njenega dirigenta, kapetana Olimpije Marcela Ratnika, kar bi bil nov udarec za slovensko reprezentanco in njene nastope na Euru, kjer se bo v skupinskem delu pomerila z vrstniki iz Nemčije, Češke in Anglije.