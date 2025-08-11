Slovenski prvak Olimpija je le nekaj dni pred tekmo leta, ko si bo poskušal v Albaniji zagotoviti napredovanje v play-off kvalifikacij za konferenčno ligo, kjer bi jih verjetno čakal še kako premagljiv prvak Gibraltarja, predstavil javnosti novega trenerja. To je 53-letni Nizozemec Edwin van de Looi, ki ne skriva veselja, da lahko prvič opravlja delo klubskega trenerja v tujini. Nasledil je Portugalca Jorgeja Simaa, ki je v Ljubljani pustil klavrn vtis, vodstvo zmajev, to sta potrdila tako direktor Igor Barišić in športni direktor Goran Boromisa, pa se je z njim dokončno sporazumelo o prekinitvi sodelovanja.

Po skromnih predstavah Olimpije pod vodstvom Portugalca Jorgeja Simaa, ki je hitro izgubil zaupanje slačilnice in končal svojo pot v Sloveniji že po sedmih tekmah, so zmaji proti Egnatii (0:0) in Domžalah (3:1) pokazali boljši obraz, zdaj, ko je prazni trenerski stolček zasedel 53-letni Nizozemec Edwin van de Looi, pa pričakujejo še boljše predstave. Verjamejo, da bo šok terapija naredila svoje in da bodo zmaji že v četrtek, ko se bo odločalo o njihovi usodi v Evropi, kos izzivu na zahtevnem gostovanju v Albaniji. To bo tudi prva tekma, na kateri bo vodil zmaje strateg iz domovine tulipanov.

Senzen bo pomagal Nizozemcu

Ivan Senzen bo eden izmed dveh pomočnikov novega trenerja Olimpije, Antonio Mlinar Delamea pa se vrača v mladinsko akademijo. Foto: Grega Valančič Športni direktor Goran Boromisa je dejal, kako so v klubu po odločitvi, da se razidejo s Simaom, prejeli kar 150 ponudb različnih trenerjev. "Iskali smo trenerja z izkušnjami iz članskega nogometa, ki je delal z mladimi in tudi osvajal lovorike. To so neki kriteriji," je pojasnil Hrvat, ki pri Olimpiji rešuje igralsko križanko in pred začetkom sezone z izborom Simaa ni zadel v polno.

Van de Looi, ki je na Nizozemskem nazadnje vodil Heracles, drugače pa je kar pet let opravljal prestižno funkcijo selektorja nizozemske reprezentance do 21 let, v kateri ni manjkalo znamenitih imen, je športnega direktorja Olimpije prepričal s svojo taktično analizo.

Erwin van de Looi je vodil nizozemsko reprezentanco do 21 let na dveh Eurih. Sodeloval je s številnimi znanimi imeni tulipanov. Foto: Guliverimage

V strokovnem štabu bo tudi Ivan Senzen, ki je bil začasni trener po odhodu Simaa in bo lahko Nizozemcu v veliko pomoč, saj pozna bolje zasedbo zmajev od novopečenega stratega Olimpije. "Cilj je borba za lovorike. Tako v prvenstvu kot tudi pokalu, upamo pa tudi, da napredujemo v play-off kvalifikacij za konferenčno ligo," je dodal Boromisa, ki je s trenerjem že opravil pogovore o tem, kateri del moštva bi bilo treba okrepiti.

Simao in njegov agent sta bila korektna

Jorge Simao je že dokončno preteklost zmajev, saj ni več na plačilnem seznamu ljubljanskega kluba. Foto: Aleš Fevžer Kakšna pa je usoda Portugalca Jorgeja Simaa, ki po debaklu proti Celju ni več vodil članske prve ekipe, a je bil še vedno prisoten na plačni listi Olimpije? Zdaj je jasno vse, saj je bil sklenjen dogovor o sporazumni prekinitvi pogodbe. Tako je Simao povsem prekinil sodelovanje z Olimpijo.

"Ob tej priložnosti bi se zahvalil trenerju Simau in njegovim sodelavcem. Kdaj nastopi v življenju trenutek, ko ti ne gre vse po načrtih. Z njim smo imeli dobre namene. Hvala mu za vse, želimo mu veliko sreče v prihodnosti in gremo naprej. Lahko povem, da je bil korekten tako njegov štab kot tudi njegov agent, tako da ni bilo težav," je pojasnil Barišić. Simao, trener, ki je v obdobju, odkar je predsednik zmajev Adam Delius pustil najslabši vtis in po nekaterih negativnih ocenah med navijači prekosil tudi Hrvata Dina Skenderja, je torej preteklost Olimpije.

Želel se je preizkusiti kot klubski trener v tujini

Pred Olimpijo je Erwin van de Looi na Nizozemskem vodil Heracles Almelo. Z Olimpijo je sklenil sodelovanje do konca obstoječe sezone. Foto: Aleš Fevžer Njegov uradni naslednik podobno kot Simao prihaja iz nogometne velesile. Portugalca je nasledil Nizozemec. V četrtek si je v Stožicah že ogledal dvoboj Olimpije proti Egnatii (0:0), na kateri so bili zmaji bistveno boljši tekmec, a zapravili obilico zrelih priložnosti, tudi najstrožjo kazen, v nedeljo pa si je prek televizije ogledal dvoboj zmajev v Domžalah, o katerem je imel marsikaj za povprašati Hrvata Ivana Senzena, ki pozna bolje ekipo od njega, zato mu bo prišel še kako prav v strokovnem vodstvu, saj bo odpotoval z zmaji v Albanijo.

Kaj pa je na prvem druženju z mediji v Ljubljani povedal o sebi van de Looi? "Prihajam iz Nizozemske, star sem 53 let," je začel predstavitev nekdanji nogometni profesionalec, ki je bil primoran pri 30 letih prekiniti kariero zaradi poškodbe. Začel je trenerski posel in ga hitro vzljubil. Začel je z mladimi, nadaljeval s člani, kjer je na Nizozemskem vodil tudi Groningen in Willem II, pet let pa je opravljal vlogo selektorja reprezentance do 21 let. "Na SP 2022 v Katarju sem bil pomočnik van Gaala, po petih letih dela z reprezentancami pa sem si zaželel vsakodnevnega dela. Zato sem se vrnil v klubski nogomet, vodil Heracles Almelo dve leti, zdaj pa sem tukaj. Srečen sem, saj je bila moja velika želja, da bi se preizkusil kot trener v tujini. Rad spoznavam različne sloge nogometa," je dejal Nizozemec, ki je vodil izbrano vrsto do 21 let na dveh evropskih prvenstvih.

Erwin van de Looi bo prvič vodil Olimpijo v četrtek na gostovanju v Albaniji pri Egnatii. Foto: Aleš Fevžer

"Vesel sem in ponosen, da sem lahko trener Olimpije. Zadovoljen sem s pogoji. Upam, da bo klub pod mojim vodstvom napredoval, to je moja želja," je prepričan, da lahko Olimpija izboljša svoje predstave. To ji lahko uspe, če se bodo igralci, med katerimi je kar nekaj poletnih novincev, čim hitreje prilagodili njegovemu želenemu načinu igre. "Imam ideje, kako bomo to storili. Edini način, da nam lahko uspe, je ogromno dela," se veseli današnjega prvega treninga.

Do odhoda v Albanijo bo opravil še enega, nato pa ga čaka v četrtek tekma leta za zmaje. Odločalo se bo namreč o tem, ali lahko zmaji znova potrkajo na vrata konferenčne lige ali pa se poslovijo od evropskih zelenic. "Do četrtka ne moremo veliko postoriti. V ekipi bo nekaj manjših sprememb, bomo pa naredili vse, da napredujemo," se zaveda velikega vložka srečanja, a tudi dodaja, da napredovanje v Evropi ob njegovem prihodu ni bil osrednji pogoj za sodelovanje.

Kaj sporoča navijačem Olimpije?

Olimpija je prejšnji četrtek proti Egnatii pogrešala zadetke. Jih bo dočakala v Albaniji? Foto: Grega Valančič Zaveda se pomembnosti dobre obrambe, zato se bo trudil, da bo čim bolj jeklena, vseeno pa lahko navijači zmajev pričakujejo tudi nekaj drugega. "Rad sem dominanten. Rad imam napadalno igro, a nisem tudi naiven. Če je tekmec boljši od tebe, moraš igrati tudi malce bolj zadaj, drugače pa raje napadam. Upam, da se bomo izboljšali in dokazali, kako znamo igrati dober nogomet. Želim, da bi navijači uživali ob naših predstavah. Da bi bili ponosni na igralce. Tudi sam obožujem nogomet, zato si še toliko bolj želim, da bi igrali všečno," bo poskušal vse omenjene cilje opraviti z zdajšnjim kadrom.

Razmišlja tudi o določenih okrepitvah, poletni prestopni rok bo trajal še dolgo, a se zaveda, da ni vse odvisno le od njega, sicer pa pričakuje, da ga bo kdo izmed nogometašev Olimpije, ki so že v klubu in imajo energijo ter veliko željo, prijetno presenetil. Za Olimpijo, posredno pa tudi za slovenski nogomet, bi bilo idealno, če bi to dočakal že v četrtek v Albaniji, ko čaka zmaje evropsko gostovanje, na katerem si ne smejo privoščiti neuspeha. V tej sezoni v Evropi še niso zmagali v gosteh, bi se jim lahko posrečilo v tretje?