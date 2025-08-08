Žan Trontelj se seli v hrvaško ligo, Guessand pa za 30 milijonov evrov iz Nice v Aston Villo

Slovenski nogometaš Žan Trontelj bo zamenjal okolje. Njegov ukrajinski klub, Zorja Lugansk, je potrdil, da ga je do konca sezone posodil hrvaškemu prvoligašu Gorici, Grosupeljčan je tako postal peti Slovenec, ki bo igral v elitni hrvaški ligi.

Miha Zajc bo nosil dres zagrebškega Dinama, Dejan Petrović Rijeke, Lun Bončina Vukovarja, Aleks Stojaković pa Lokomotive.

Petindvajsetletni Grosupeljčan, ki igra na položaju desnega bočnega branilca, je v Sloveniji zastopal Bravo in Muro, iz katere je lani za 200.000 evrov odškodnine odšel k ukrajinski ekipi.

Guessand za 30 milijonov evrov iz Nice v Aston Villo

Sprememba čaka tudi Evanna Guessanda, nogometnega reprezentanta Slonokoščene obale, ki se iz Nice seli k Aston Villi, je sporočil klub iz Birminghama. Ta bo za 24-letnega napadalca, ki je v mlajših kategorijah nastopal za vse francoske selekcije, plačala 30 milijonov evrov, s potencialnimi bonusi pa bi lahko ta vsota narasla na 35 milijonov, poročajo angleški mediji.

Aston Villa is delighted to announce the signing of Evann Guessand. pic.twitter.com/egClSn4Sym — Aston Villa (@AVFCOfficial) August 8, 2025

Lani je za Nico na 33 tekmah dosegel 12 golov in prispeval še devet podaj. V svoji karieri je igral še v Švici in v Nantesu.

Aston Villa bo novo prvenstvo odprla 16. avgusta s tekmo proti Newcastlu.