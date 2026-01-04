Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?

zimski prestopni rok Istra NK Domžale Prva liga Telemach 1. SNL Rene Hrvatin

Nedelja, 4. 1. 2026, 17.25

38 minut

Rene Hrvatin odšel na Hrvaško

Slovenski biser Rene Hrvatin iz domžalskega kaosa na jug Istre

Rene Hrvatin | Rene Hrvatin je v tej sezoni v 1. SNL dosegel dva zadetka. | Foto Aleš Fevžer

Rene Hrvatin je v tej sezoni v 1. SNL dosegel dva zadetka.

Foto: Aleš Fevžer

Muke domžalskega kluba so tako velike, da je v mestu ob Kamniški Bistrici vprašljivo nadaljevanje nastopa v 1. SNL. Vrste Domžal je po turbulentnem jesenskem delu, ki so ga nogometaši v rumenem končali na zadnjem mestu, v klubu pa je zaradi pomanjkanja finančnih sredstev še kako stresno, zapustilo veliko igralcev. Med njimi je tudi 19-letni Rene Hrvatin, ki si je hitro našel novo klubsko okolje. Pridružil se je ambicioznemu hrvaškemu prvoligašu Istri in povečal že tako veliko kolonijo slovenskih legionarjev v hrvaškem prvenstvu.

V obdobju negotove prihodnosti dvakratnih državnih prvakov je domžalske vrste zapustilo že ogromno igralcev. Med njimi je tudi 19-letni Rene Hrvatin. V Domžale je prišel iz Kopra in pričakoval, da bo lahko v mestu ob Kamniški Bistrici, znanem po dobrem delu z mladimi, hitro napredoval. Želje se mu niso povsem uresničile. Resda je nabiral izkušnje in redno nastopal v 1. SNL (16 nastopov in dva zadetka), a je vendarle s klubom ob pomanjkanju finančnih sredstev nizal skromne rezultate in jesenski del končal na neslavnem zadnjem mestu.

Mladi Primorec je imel sklenjeno pogodbo z Domžalami do leta 2027, a jo je predčasno prekinil po koncu turbulentnega jesenskega dela. | Foto: Jure Banfi Mladi Primorec je imel sklenjeno pogodbo z Domžalami do leta 2027, a jo je predčasno prekinil po koncu turbulentnega jesenskega dela. Foto: Jure Banfi

Mladi bočni branilec je bil z Domžalami pogodbeno vezan do leta 2027, a je zaradi neizpolnjevanja obveznosti prekinil sodelovanje in se s prostimi papirji podal na nogometno borzo. Ponudb ni manjkalo, mladi slovenski reprezentant pa je sprejel tisto, ki je prišla iz sosednje države.

V svoje vrste ga je povabil hrvaški prvoligaš Istra. Tako bo najstnik iz Primorske, ki je že poziral z novim dresom ob športnem direktorju puljskega kluba Sašo Bjelanovićem, nadaljeval kariero na Hrvaškem, kjer nastopa v prvi ligi kar nekaj Slovencev. Miha Zajc je z zagrebškim Dinamom, kjer sodeluje tudi z rojakom, pomočnikom trenerja Sandrom Bloudkom, osvojil naslov jesenskega prvaka, na Reki nastopa Dejan Petrovič, pri Lokomotivi nase opozarja s številnimi zadetki mladi napadalec Aleks Stojaković, ki si deli slačilnico tudi z Marcelom Lorberjem, član Gorice je Žan Trontelj, k Vukovarju pa se seli donedavni prvi vratar Primorja, sicer posojeni čuvaj mreže Olimpije Denis Pintol. Istra ima s Hrvatinom dolgoročne načrte, saj je sklenil sodelovanje do leta 2030.

zimski prestopni rok Istra NK Domžale Prva liga Telemach 1. SNL Rene Hrvatin
