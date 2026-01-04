Muke domžalskega kluba so tako velike, da je v mestu ob Kamniški Bistrici vprašljivo nadaljevanje nastopa v 1. SNL. Vrste Domžal je po turbulentnem jesenskem delu, ki so ga nogometaši v rumenem končali na zadnjem mestu, v klubu pa je zaradi pomanjkanja finančnih sredstev še kako stresno, zapustilo veliko igralcev. Med njimi je tudi 19-letni Rene Hrvatin, ki si je hitro našel novo klubsko okolje. Pridružil se je ambicioznemu hrvaškemu prvoligašu Istri in povečal že tako veliko kolonijo slovenskih legionarjev v hrvaškem prvenstvu.

V obdobju negotove prihodnosti dvakratnih državnih prvakov je domžalske vrste zapustilo že ogromno igralcev. Med njimi je tudi 19-letni Rene Hrvatin. V Domžale je prišel iz Kopra in pričakoval, da bo lahko v mestu ob Kamniški Bistrici, znanem po dobrem delu z mladimi, hitro napredoval. Želje se mu niso povsem uresničile. Resda je nabiral izkušnje in redno nastopal v 1. SNL (16 nastopov in dva zadetka), a je vendarle s klubom ob pomanjkanju finančnih sredstev nizal skromne rezultate in jesenski del končal na neslavnem zadnjem mestu.

Mladi Primorec je imel sklenjeno pogodbo z Domžalami do leta 2027, a jo je predčasno prekinil po koncu turbulentnega jesenskega dela. Foto: Jure Banfi

Mladi bočni branilec je bil z Domžalami pogodbeno vezan do leta 2027, a je zaradi neizpolnjevanja obveznosti prekinil sodelovanje in se s prostimi papirji podal na nogometno borzo. Ponudb ni manjkalo, mladi slovenski reprezentant pa je sprejel tisto, ki je prišla iz sosednje države.

Rene Hrvatin novi je igrač Istre 1961!



✍🏻 Mladi desni bočni potpisao je ugovor s klubom do 2030. godine.



Dobro nam došao i sretno u nastavku sezone! 🔰🤝🏼#ForzaIstra pic.twitter.com/mfEt92uqAE — NK Istra 1961 (@NKIstra1961) January 4, 2026

V svoje vrste ga je povabil hrvaški prvoligaš Istra. Tako bo najstnik iz Primorske, ki je že poziral z novim dresom ob športnem direktorju puljskega kluba Sašo Bjelanovićem, nadaljeval kariero na Hrvaškem, kjer nastopa v prvi ligi kar nekaj Slovencev. Miha Zajc je z zagrebškim Dinamom, kjer sodeluje tudi z rojakom, pomočnikom trenerja Sandrom Bloudkom, osvojil naslov jesenskega prvaka, na Reki nastopa Dejan Petrovič, pri Lokomotivi nase opozarja s številnimi zadetki mladi napadalec Aleks Stojaković, ki si deli slačilnico tudi z Marcelom Lorberjem, član Gorice je Žan Trontelj, k Vukovarju pa se seli donedavni prvi vratar Primorja, sicer posojeni čuvaj mreže Olimpije Denis Pintol. Istra ima s Hrvatinom dolgoročne načrte, saj je sklenil sodelovanje do leta 2030.