Britanska pevka Ellie Goulding je s svojimi sledilci na družbenem omrežju Instagram delila veselo novico, da je že drugič postala mamica. S partnerjem, igralcem Beaujem Minniearjem, sta postala starša deklici, katere imena nista razkrila.

Da je v veselem pričakovanju, je 39-letna pevka razkrila decembra lani, ko se je na rdeči preprogi podelitve modnih nagrad za leto 2025 pojavila z zaobljenim trebuščkom.

Njen sin Arthur je postal starejši bratec

Svojega drugega otroka se je razveselila z igralcem Beaujem Minniearjem, ki je od nje mlajši deset let. "V petek sem rodila čudovito in zdravo deklico. Z njo smo popolnoma obsedeni," je ob naznanitvi novice zapisala na družbenem omrežju Instagram. In dodala: "Mednarodni dan žena sem tako preživela z njo in neverjetno žensko ekipo v bolnišnici St. Mary's, ki so zame in dojenčico izjemno lepo skrbele in bile do naju prijazne. Vedno jih bom občudovala."

Fotografija, ki jo je na družbenem omrežju Instagram objavila novopečena mamica Ellie Goulding. Foto: Instagram/elliegoulding

Zapisala je še, da jo prihod nove članice napolnjuje z velikim veseljem, še posebej vesel pa je njen štiriletni sin Arthur, ki je postal starejši bratec.

Ellie Goulding je prvič postala mamica leta 2021, ko sta se z nekdanjim možem Casparjem Joplingom razveselila sina. V začetku leta 2024 sta se zakonca ločila, dobro leto kasneje pa je pevka našla novo srečo v ljubezni.

📸| @EllieGoulding and her boyfriend Beau Minniear together via Instagram stories!🥰 pic.twitter.com/zd6vS0crHr — GoulddiggerBR🎱 | Fan Account (@GoulddiggerBr) September 23, 2025

Preberite še: