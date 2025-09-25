Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?

Avtor:
A. P. K.

Četrtek,
25. 9. 2025,
20.02

Osveženo pred

49 minut

Pevka Ellie Goulding po ločitvi ljubezen znova našla v deset let mlajšem igralcu

Ellie Goulding | Ellie Goulding zaradi sveže ljubezni znova žari. | Foto Guliverimage

Ellie Goulding zaradi sveže ljubezni znova žari.

Foto: Guliverimage

Novi partner 38-letne ameriške pevke Ellie Goulding je 28-letni igralec Beau Minniear. Ta je na zanimiv način s provokativno fotografijo že julija namignil na njuno zvezo, saj je zvezdnico kar golo ujel v postelji in fotografijo delil na družbenih omrežjih.

Pevka Ellie Goulding se je z deset let mlajšim igralcem v javnosti prvič pojavila v začetku tega meseca, ko sta se skupaj sprehodila po Londonu. Par je na družbenih omrežjih pred kratkim delil tudi prvo skupno fotografijo.

Par naj bi bil v razmerju vsaj od poletja, saj je 28-letni igralec Beau Minniear že julija v svoji objavi na Instagramu objavil fotografijo razgaljene pevke Ellie, ki gola leži v postelji. To so seveda hitro opazili tudi oboževalci pevke in povezali stične točke. Ellie Goulding naj bi se z igralcem spoznala v začetku letošnjega leta.

Takole je svojo novo ljubezen, razgaljeno v postelji, ujel igralec Beau. | Foto: Instagram/beauminniear Takole je svojo novo ljubezen, razgaljeno v postelji, ujel igralec Beau. Foto: Instagram/beauminniear

"Ellie je zagreta za Beauja in imata veliko skupnih interesov, kot sta vadba in umetnost. Skupaj se zabavata in sta vsekakor privlačen par," je o dinamiki para povedal vir.

Zvezdnica je bila pred tem v krajšem razmerju z inštruktorjem surfanja Armandom Perezom, pri katerem je iskala tolažbo po razpadu zakona. Pred tem je bila pevka od leta 2019 do 2024 poročena s Casparjem Joplingom, trgovcem z umetninami, s katerim naj bi živela ločeno vsaj šest mesecev, preden sta uradno oznanila ločitev. Skupaj imata tudi sina Arthurja.

"Imata zelo različni življenji, zato je bilo povsem naravno, da sta sčasoma šla naprej. Še vedno ostajata dobra prijatelja," je takrat o pevki in njenem nekdanjem možu pojasnil vir blizu para.

