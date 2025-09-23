Kdo je žena prejemnika zlate žoge? O njej je znano precej malo.

O zasebnem življenju 28-letnega francoskega nogometaša in igralca PSG Ousmana Dembéléja, ki je v ponedeljek v Parizu osvojil svojo prvo zlato žogo, je znano precej malo. Enako velja za njegovo partnerko Rimo Edbouche, ki živi življenje stran od oči javnosti, prav tako dolgo ni bilo znano, da se je par že poročil.

26-letna Rima Edbouche, žena letošnjega prejemnika zlate žoge Ousmana Dembeleja, je ženska, ki svoje zasebno življenje skrbno varuje. Po tem, ko je njen mož prejel nagrado za najboljšega nogometaša pretekle sezone Ballon d'Or, je na svojih družbenih omrežjih delila pomenljivi fotografiji in z njima podprla svojega partnerja.

Delila je objavo in fotografijo svojega moža, ki v rokah drži zlato žogo in dopisala jasno sporočilo: "Ponosna" v angleškem jeziku, v arabščini pa zapisala "Bogu hvala". Zatem je delila še šopek rož in moževo glavno nagrado večera ter fotografiji dodala emotikon srca. O Rimi Edbouche, Francozinji maroških korenin, je sicer znano le malo. Par se je poročil decembra 2021 na tradicionalni maroški slovesnosti, septembra 2022 pa je dobil prvega otroka, hčerko, katere ime ostaja skrivnost.

Ousmane Dembele got married over the holidays ❤️



Congratulations Ousmane 👏



(via theylovenelya/Instagram) pic.twitter.com/maHlhBp1bV — ESPN FC (@ESPNFC) December 29, 2021

Poroka je bila v času, ko je Dembele še zastopal barve Barcelone, presenečenje za nogometni svet in tudi za njegove soigralce, saj zanjo niso vedeli, niti niso vedeli za razmerje para. To je postalo javno šele, ko so se po poroki pojavile fotografije. Edbouche ima svojo blagovno znamko Razalae, ki promovira trajnostna in muslimanski kulturi prijazna oblačila.

Na družbenih omrežjih deli le redke utrinke življenja ter trenutke iz življenja svojega moža in se na splošno drži v ozadju. Znana je po modnih vsebinah, ki jih deli na družbenih omrežjih. Kljub skoraj 200 tisoč sledilcem pa ji uspeva ohranjati relativno zasebno življenje. Kot je razvidno tudi z objav, je pogosto prisotna na tekmah Dembeleja, bila pa je tudi na praznovanju zmage PSG v letošnji Ligi prvakov.

Kot poročajo nekateri mediji, je letos julija po porazu PSG-ja v finalu svetovnega klubskega prvenstva zbrisala večino svojih objav na družbenem omrežju Instagram, trenutno jih ima šest. Prav tako je svoj Tik Tok profil nastavila kot zaseben.

Tudi za njenega moža Ousmana Dembeleja je bila osvojitev zlate žoge zelo čustvena. Nogometaševa zmaga je pomembna stopnička v njegovem kariernem razvoju, saj se je še v dresu Barcelone spopadal s številnimi poškodbami, zaradi katerih v barvah Blaugrane ni uspel dodobra izkoristiti svojega potenciala. Zaradi osebnih nesoglasij s trenerjem Luisom Enriquejem, ki je osvojil naziv najboljšega trenerja leta, je bil celo suspendiran iz ekipe PSG, nato pa se je v imenitnem slogu vrnil med najboljše in PSG v zmagoviti sezoni pomagal do evropske krone, sam pa je osvojil priznanje za najboljšega igralca v sezoni 2024/25.