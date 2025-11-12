Spregovorila žena Aleša Šutarja: Še vedno mislimo, da bo Aco stopil skozi vrata

Dobra dva tedna po napadu pripadnika romske skupnosti v Novem mestu, v katerem je življenje izgubil 48-letni Aleš Šutar, je njegova žena Tina Šutar spregovorila za Slovenske novice. Kot pravi, njegove smrti še niso dojeli, "najtežji pa so konci tedna, ko smo sami in ko še vedno pričakujemo, da bo Aco stopil skozi vrata ter prišel k nam". V pogovoru je opisala tudi, kaj se je dogajalo tisto usodno noč in kako se je spominja: "Nisem toliko jezna na tega morilca, ki je Acu prizadejal usodni udarec, da bi zdaj ves gnev stresla nanj. Želim pa neko pravico, da se to dejanje obsodi in vsem jasno pokaže, da je vsako nasilje nesprejemljivo."

Kot je pojasnila za omenjeni portal, njen mož na večer, ko ga je sin poklical, ni bil doma, ampak je delal. Zapiral je lokale v Novem mestu, zato je sin vedel, da je oče nekje v mestu. Ob tem je dodala, da je Šutarja za varnost v Novem mestu skrbelo že dalj časa, še posebej za mladino, saj je bil tovrstnemu nasilju priča že večkrat.

"Poznam več osebnih zgodb, ko so bili napadeni otroci, celo na poti v šolo, na poti s treningov, zvečer, ko so se vračali iz kina. In žalostno je, da je veliko teh strašljivih dogodkov ostalo nekaznovanih, saj so se jih otroci in starši bali prijaviti, ker so bili opozorjeni, da bodo lahko še žrtve izsiljevanja in dodatnih napadov. Ampak ti otroci imajo posledice," je povedala.

Pričakuje razjasnitev vseh okoliščin

Ko se spominja usodnega sobotnega večera, pravi, da ni toliko jezna "na tega morilca, ki je Acu prizadejal usodni udarec, da bi zdaj ves gnev stresla nanj. Tudi dejstvo, ali bo obsojen na pet, deset, morda 15 let ali pa sploh ne bo kaznovan, meni ne bo povrnilo Aleša, niti s tem ne bom dobila nobenega zadoščenja". Želi pa si pravice, da se to dejanje obsodi in vsem jasno pokaže, da je vsako nasilje nesprejemljivo. "Hkrati pa predvsem pričakujem, da se razišče vse okoliščine, ki v tistem večeru niso delovale," je še izpostavila.

To se ji zdi pomembno tudi zato, da bodo otroci, ki si želijo druženja in si zaslužijo varne mladosti, tudi v prihodnosti varni: "Treba je obsoditi vsako nasilništvo, pa sploh ni pomembno, ali je nasilnež Rom ali kdo drug. Če se zdaj ne bodo zgodili konkretni premiki, nihče več ne bo zaupal sistemu, saj je res žalostno, da morajo otroci starše klicati na pomoč, ker je ogrožena njihova varnost."

Težko se sprijaznimo z dejstvom, da Aca ni več. A če je že moral umreti, naj njegova smrt ne bo zaman.

Žena pokojnega Šutarja je v pogovoru še dodala, da njegove smrti še niso dojeli, najtežji pa so konci tedna, ko so sami in ko še vedno pričakujejo in mislijo, da bo Aco vstopil skozi vrata ter prišel k njim. "Bolečina in praznina bosta ostali za vedno. Žal nihče in nič ne more vzeti bolečine, ki nas je prizadela, nadomestiti izgube. Ampak zavedanje, da nam ob strani stoji toliko ljudi in da je bil odziv vse države res neverjeten, nam daje dodatno moč, da ne obupamo. Ljudje so zlati in vesela sem, ko to vidim in čutim, sploh v teh čudnih časih, ko je polno nestrpnosti. Res mi je toplo pri srcu ob spoznanju, da nas je Acova smrt povezala," je pojasnila.

Za pomoč družini odprli Krambergerjev sklad

Pri Slovenskih novicah so za pomoč družini odprli tudi Sklad Ivana Krambergerja, v katerega je mogoče darovati finančno pomoč. Kot so pojasnili, so se nanje obrnili Šutarjevi prijatelji, ki so opozorili, da so se dohodki družine zdaj bistveno zmanjšali, in vse skupaj povabili, da prispevajo po svojih močeh, da bo stiska družine vsaj nekoliko manjša.