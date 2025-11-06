Organizatorji zabave v LokalPatriotu zagotavljajo, da je bilo vse v skladu s predpisi

Organizatorji zabave v klubu LokalPatriot, ob robu katere je 25. oktobra tragično umrl 48-letni Novomeščan, zagotavljajo, da so dogodek prijavili in izvedli v skladu z vsemi predpisi. Podobno pravijo v družbi IN varovanje, ki je na dogodku zagotavljala varnost. Ravnanje varnostnikov je sicer pod drobnogled vzel inšpektorat notranjega ministrstva.

Po usodnih dogodkih, ki so se zgodili 25. oktobra v Novem mestu in v katerih je umrl Novomeščan Aleš Šutar, se je namreč pojavilo več vprašanj, med drugim tudi, ali je bila zabava organizirana v skladu z vsemi predpisi in ali so varnostniki opravili svoje delo tako, kot je treba.

Dogodek prijavili v skladu z vsemi zakonskimi obveznostmi

Dogodek v klubu je organizirala skupina Eagle Events iz podjetja Kavalir, specializirana za zabave za mlade. Anžej Tomaž Hvala iz omenjenega podjetja zatrjuje, da so dogodek prijavili v skladu z vsemi zakonskimi obveznostmi, pri tem pa sodelovali tudi z vsemi pristojnimi - Policijsko postajo Novo mesto in licencirano varnostno službo, ki je na dogodku zagotovila varovanje.

Poudarja, da so vsi varnostniki imeli veljavne licence in da so delo opravljali v okviru varnostnega načrta, ki ga je potrdila novomeška policijska postaja.

Spoštujejo vse obiskovalce dogodkov, ne glede na njihovo narodnost, poreklo ali druge osebne okoliščine

Na vprašanje, zakaj so varnostniki v lokal spustili skupino Romov, za katere je bilo po izjavah očividcev mogoče pričakovati, da bodo v klubu povzročali težave, Hvala odgovarja, da kot organizator spoštujejo vse obiskovalce dogodkov, ne glede na njihovo narodnost, poreklo ali druge osebne okoliščine, kar od njih zahteva tudi zakonodaja. Njihove prireditve so namreč namenjene povezovanju mladih iz različnih okolij, "zato dosledno spodbujamo strpnost, spoštovanje in varnost vseh obiskovalcev", je navedel za STA.

Tudi v podjetju IN varovanje, ki je na zabavi skrbelo za varnost, zagotavljajo, da so imeli vsi trije varnostniki ustrezne licence in certifikate za varovanje, samo varovanje pa je "potekalo skladno z vsemi predpisi in na podlagi potrjenega varnostnega načrta".

V nasprotju z izjavami nekaterih očividcev, da se je v lokalu že pred usodnim dogodkom zgodilo več incidentov, na katere pa se varnostniki naj ne bi odzvali, zagotavljajo, da med prireditvijo v notranjosti varovanega območja niso zaznali prijavljenih incidentov ter da bi varnostniki zagotovo ukrepali, če bi se zgodili. Na vprašanje, zakaj so skupino Romov, ki naj bi dve uri pred usodnim dogodkom pred lokalom pretepla 16-letnika, po pretepu znova spustili v lokal, pa za STA niso odgovorili.

Varnostniki niso pristojni za dogajanje na zunanjih javnih površinah

Glede napada na Šutarja, ki je pozneje v bolnišnici za posledicami poškodb umrl, v IN varovanju pravijo, da se je zgodil po koncu prireditve in zunaj varovanega območja, torej pred klubom. "Varnostnik, ki je bil prvi na kraju dogodka, je takoj nudil prvo pomoč in obvestil številko 112, drugi varnostnik pa je istočasno poklical 113 ter počakal na prihod policije in reševalcev," so navedli.

Ob tem poudarjajo, da varnostniki opravljajo svoje delo znotraj območja, za katero imajo pooblastilo, in niso pristojni za dogajanje na zunanjih javnih površinah.

Ali so varnostniki svoje delo v klubu res opravili skladno s predpisi in zakonodajo, sicer po poročanju portala Info360 zdaj preverja inšpektorat ministrstva za notranje zadeve. "V konkretnem primeru je bil uveden inšpekcijski nadzor prvi delovni dan po dogodku. Inšpektorat ne more komentirati samega dogodka ali ugotovitev v inšpekcijskem nadzoru, saj inšpekcijski postopek še poteka," so za portal potrdili na ministrstvu.