Družina je darovala organe pokojnega Aleša Šutarja

V četrtek se je na novomeškem pokopališču več sto ljudi poslovilo od 48-letnega Aleša Šutarja, ki je življenje izgubil po tragičnem napadu 21-letnega Roma. Po poročanju Slovenskih novic se je družina pokojnika odločila za darovanje njegovih organov.

"Tako smo sklenili brez pomislekov. Ker bi se s tem strinjal in bi takšno možnost zagotovo izbral tudi Aco," je za Slovenske novice povedala žena pokojnega Aleša Šutarja.

K zadnjemu počitku ga je pospremilo več sto ljudi

Šutar je bil med Novomeščani izredno priljubljen. Njegovega pogreba se je v četrtek udeležilo več sto ljudi. Poleg svojcev, prijateljev in sokrajanov so bili na pogrebu tudi nekateri slovenski politiki.